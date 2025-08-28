Scaloni dio la lista definitiva de la selección argentina para la doble fecha de eliminatorias

Se resolvió el interrogante y Lionel Scaloni hizo pública la lista definitiva de la selección argentina para la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador del conjunto nacional tomó la determinación de reducir la nómina anunciada hace diez días y desafectó a dos futbolistas para los partidos con Venezuela y Ecuador, en Guayaquil: Facundo Medina y Ángel Correa.

En la elección de Scaloni se destacan las presencias de Alan Varela, surgido en Boca y actualmente en Porto, y de José Manuel López, nacido en Lanús y de gran presente en Palmeiras, además de las citaciones de Julio Soler, también oriundo del Granate y ahora en el Bournemouth, Franco Mastantuono, la flamante figura de Real Madrid, y Claudio Echeverri, de Bayer Leverkusen.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

La permanencia de Echeverri es un guiño de confianza del staff técnico argentino para un futbolista que, tras no tener continuidad en Manchester City, intentará recuperar terreno en Bayer Leverkusen, donde ya debutó el último fin de semana.

Además, la lista marca dos regresos: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, tras superar las lesiones que los dejaron afuera en la última convocatoria. Ambos, campeones del mundo en Qatar 2022, suman experiencia a una lista que también incluye a Leandro Paredes, ya asentado en Boca. Ellos tres son los únicos futbolistas convocados que actúan en el fútbol argentino.

Franco Mastantuono está entre los elegidos por Scaloni Miguel Oses - AP

El único jugador que no aparece en la lista de los que habitualmente convoca Scaloni es Enzo Fernández, que debe cumplir una sanción por la expulsión en el duelo contra Colombia en la última doble fecha, y aunque aún no se definió la cantidad de partidos de suspensión, tanto Scaloni como la AFA ya sabían que no podían contar con él.

Tampoco aparecen Alejandro Garnacho, relegado en Manchester United, y Paulo Dybala, que desde la consagración en Qatar no logra afianzarse entre los citados frecuentes.

La lista completa

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

Las eliminatorias sudamericanas concluirán en septiembre con la tercera ventana de partidos del año de la FIFA y la selección argentina se medirá ante Venezuela como local y Ecuador como visitante con el primer puesto asegurado y el pasaporte al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya asegurado.

Los campeones del mundo recibirán a Venezuela el jueves 4 de septiembre próximo, a las 20.30, en el estadio Monumental y cinco días después, el 9, visitará a Ecuador, desde las 20 (hora de la Argentina), jugará en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.