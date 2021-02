"Estaban preparando la muerte de Diego Maradona", dijo Mario Baudry

Diego Maradona, en su despedida en la cancha de Boca Fuente: Télam - Crédito: Claudio Fanchi

Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando y Verónica Ojeda volvió a la carga contra Leopoldo Luque, el médico que operó a Diego Maradona el pasado 3 de noviembre de un edema subdural en la Clínica Olivos y el cuidado bajo el que estuvo el ex Boca durante su recuperación de la cirugía en un country en Tigre.

En declaraciones al programa Nosotros a la Mañana, que se emite por Canal 13, Baudry, dijo que "hay que ser muy precavidos" sobre los audios que se divulgaron sobre el uso de marihuana en la casa donde falleció Maradona..

"Pero si vos los escuchás, parece que están preparando la muerte de Diego Maradona, viendo qué puede salir en la autopsia y qué no... A mí no se me ocurriría nunca y creo que tampoco a ningún médico en Argentina y en el mundo pensar qué consecuencias va a tener en una autopsia".

Baudry, en ese sentido, hizo hincapié en que estas conversaciones se dieron un mes antes de la muerte del ex capitán del seleccionado argentino, fallecido el pasado 25 de noviembre en el country San Andrés.

Agregó el letrado: "¿Cómo va a saber que Diego se va a morir dentro de un mes y que le van a hacer una autopsia? Es gravísimo... Por eso digo que estos audios son mucho peores que los anteriores porque en los otros vos veías a un Luque despectivo hacia Maradona, que tenía falta de atención".