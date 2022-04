Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, dijo que a Diego Maradona “le faltan 70 millones de dólares”

Este miércoles se conoció la noticia de que se cerró la etapa de investigación por la muerte de Diego Armando Maradona, y que los fiscales pidieron elevar la causa a juicio oral por homicidio contra ocho imputados. En este contexto, Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda (ex de ‘el Diez’ y madre de Diego Fernando Maradona), dialogó con Luis Novaresio en LN+, y dejó una revelación sorprendente sobre el desvío de fondos que habría sufrido el astro futbolístico. “A Diego le faltan 70 millones de dólares”, aseguró.

En el programa Buen día Nación relataron las novedades de la causa por la muerte de Maradona, en la que, luego de cerrar la etapa de investigación, quedaron como imputados por homicidio simple con dolo eventual ocho personas, entre los que están algunos de los enfermeros y médicos que atendieron a Maradona en sus últimos días de vida. Los fiscales pidieron elevar a estas personas a juicio oral.

Tras conocerse esta novedad en la causa por el deceso del astro futbolístico, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, Novaresio le comentó a Mario Baudry, presente en el estudio, que al astro “lo dejaron prácticamente morir”. “Eso fue lo que pasó -respondió el abogado-. Los fiscales dicen que los médicos, no solo que no hicieron nada para tratar a Diego, sino que impidieron que otros lo ayudaran”.

“Cuando vos ves cómo murió Diego, en las condiciones en que murió, el baño químico que tenía, en el playroom en el que estaba, y el trato que tenían para con él (todo lo vemos después con los audios y con el WhatsApp), ves que los fiscales han sido muy correctos en la imputación y creo que es un avance, un pasito más para poder saber la verdad”.

Escena del último capítulo de Maradona, Sueño Bendito. Amazon Prime Video

“¿Lo dejaron morir por torpes, o lo dejaron morir porque querían que se muriera?”, preguntó, entonces, el conductor del programa de LN+. “Yo creo, en lo personal, que querían que se muriera, porque a Diego le faltan 70 millones de dólares”, respondió Baudry.

La réplica del letrado sorprendió a Novaresio, que repitió la cifra en voz alta. De inmediato, el periodista del programa, Juan Manuel Varela, preguntó: “¿Cómo que le faltan 70 millones?”.

Diego Maradona, en otros tiempos, con su hijo Diego Fernando y Verónica Ojeda

“Te voy a dar un ejemplo básico: el contrato de Amazon de la serie (Maradona: sueño bendito), a Diego le pagaron un millón de dólares por sus derechos. Pero ese contrato, el original no aparece, porque la primera firma está impugnada porque no es la de Diego. La hicimos peritar y no es la de Diego. Iniciamos las acciones en Estados Unidos y Amazon nos da el contrato, ¿y de cuanto es el contrato? de 80 millones de dólares”, dijo Baudry.

“¿Hay un contrato con firma apócrifo de un millón?”, inquirió Novaresio. “Sí, y ellos dicen que nunca pagan esa cifra, que el contrato tendría que haber rondado los 10 millones”.

“Ellos nos dicen, de BTF (compañía relacionada con Amazon), que van a presentar el contrato de cuánto se pagó de verdad, porque tienen que estar las transferencias -continuó el abogado-. La serie sale tres millones y medio por capítulo. La segunda parte vale 27 y la tercera, 40 millones de dólares. Es lo que está presupeustado para gastar. A Diego solamente le dieron un millón que no sabemos dónde está, ni en qué cuenta está, porque Diego no tiene cuentas en Estados Unidos”.

“Es fácil probar eso”, acotó Novaresio. “En Argentina no, porque si mandás un oficio a Estados Unidos no te lo responden nunca. Por eso iniciamos el proceso en los Estados Unidos. Y en ese contexto, a Diego le falta un montón de dinero que no aparece. No hubo una presentación en la sucesión de su administrador, diciendo que la plata está acá. Fue todo trabas, fotocopias de la fotocopia, de la fotocopia. Cuando aparecieron los originales, se determinó que muchas firmas eran falsas”, aseguró Baudry.

“Le pegás a Morla”, intervino Novaresio, haciendo alusión a Matías Morla, el abogado y exapoderado de Diego Maradona. “Sí, un montón de séquito que estaba a su alrededor. La resolución de la fiscalía cuenta cómo iban los médicos y les decían: ‘No lo veas a Diego, lo que tenés que hacer es darle la medicación que puso (la psiquiatra Agustina) Cosachov. Nadie está buscando que alguien vaya preso, queremos saber la verdad”, dijo el abogado de Verónica Ojeda.

Baudry aseguró que él y otros abogados estimaron que a Diego Maradona le faltan 70 millones de dólares

Más adelante, y luego de contar que Verónica Ojeda fue “la última familiar que vio a Diego con vida”, Novaresio volvió a insistir con la pregunta sobre el dinero que habría perdido Diego: “¿Cuánta plata ustedes sospechan que se desvió de lo que generaba Diego Armando Maradona y que no quedó como corresponde?”.

“Los abogados que estamos investigando, porque para saber se tiene que iniciar el proceso sucesorio en cada país, tenemos una estimación de muchas cosas que ronda los 70 millones de dólares”, añadió el letrado.

“¿Y en ese caso ustedes van a pedir un resarcimiento?”, consultó el conductor. “En realidad, del punto de vista mío, personal, Verónica nunca me pidió que vaya por la plata. Lo único que Verónica quiere es saber la verdad de lo que le pasó a Diego para poder contarle a Dieguito cuando sea grande qué le pasó a su papá”, respondió Baudry, que luego aseguró que inició una acción penal en Estados Unidos y otra en Suiza “por el faltante que hay en la cuenta de Diego”.