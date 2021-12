Fabián Doman: “Moyano me tiene miedo y lo vamos a sacar del club”

Luego de que el sábado pasado la Junta Electoral de Independiente inhabilitara la lista Unidad Independiente, encabezada por el periodista Fabián Doman, a poco de la realización de los comicios previstos para el 19 de diciembre, el periodista y conductor participó de una entrevista y prometió que va a ganar la pelea contra Hugo Moyano. “Vamos a sacar a Moyano de Independiente, no le tenemos miedo”, exclamó.

Doman, que pasó de ser conductor del programa televisivo Intratables a incursionar en el ámbito privado y luego a presentarse como candidato a presidente del club de Avellaneda Independiente, esgrimió anoche en diálogo con TN: “Cuando comenzó esta campaña ustedes me preguntaban si le tenía miedo a Moyano y hoy lo que queda claro es que Moyano me tiene miedo a mí. ¿Qué soy? Simplemente un candidato a presidente proscripto de un club de fútbol- para mí el más grande del mundo- y que el sábado a la noche en una maniobra que yo sabía que iba a pasar proscribieron nuestra lista con argumentos que no tienen sentido alguno”.

Según argumentó el periodista, su lista se presentó siguiendo los artículos 51 y 52 del estatuto. “Todo legal y vigente”, sostuvo. En esta línea, dijo que presentaron un pedido para que habiliten la lista en la Junta Electoral y adelantó que están considerando hacer un pedido de postergación de las elecciones. “Son el próximo domingo y, si no nos presentamos, enfrentamos la posibilidad de que Moyano sea perpetuado cuatro años más en el poder. La idea no es postergarlas por mucho tiempo sino para que personas jurídicas puedan habilitar nuestra lista y terminar de sacar a los Moyano”.

“Hoy leía el estatuto del club, artículo 97, que dice que el presidente del club tiene que ir al menos dos veces por semana. Él no va nunca. Si para él Independiente es la sucursal de Camioneros de Avellaneda, si a él Independiente no le gusta, no le importa, no conoce los nombres de los jugadores, no le interesa, no disfruta ver los partidos, nada, si le molesta, ¿por qué no se va y así nosotros nos liberamos de él?”, sumó Doman. Y arremetió: “Es inexplicable esta candidatura de Moyano, vos te presentás a una reelección si hiciste las cosas bien”.

Doman y Moyano

Respecto a Independiente, observó: “El club está, en los hechos, quebrado, está inhibido por FIFA por no pagar pases ni cumplir con planes de pagos de cuotas de diferentes partes del mundo. Tiene 16 carillas de juicios, en cada hoja tengo tres”.

Doman contó cómo llegó a postularse en la campaña electoral cuando se encontraba ejerciendo un puesto puesto corporativo en la empresa Edenor. “Me fui en muy buenos términos. Aunque Daniel Vila no quería que me presentara, decía que era una locura”, contó. “Me han acusado que mi candidatura la paga la Embajada de Estados Unidos, que Daniel Vila estaba atrás de esto, que no tiene nada que ver, me han inventado que era la lista del PRO porque no quieren hablar de propuestas. Nosotros tenemos una mesa económica con 16 economistas, una mesa legal con 14 abogados, una mesa deportiva que está a la espera de entrar al club mañana mismo”, precisó.

Por último, respecto a la figura del líder de Camioneros agregó: “Me sorprende la cantidad de gente que te habla mal de Moyano en privado, pero arruga en público. Muchos que no se animan a hacerme reportajes. Otros que te dicen: ‘Adelante con la campaña que estás dando porque no queremos Moyano para el país’. Pero quiero decir una cosa: Moyano no peronizó Independiente, él es moyanista antes que peronista. Pero sí lo sindicalizó y la idea de proscribir al opositor que te gana es muy sindical, es el clásico modelo electoral sindical”.

La decisión de la Junta Electoral de Independiente genera controversias debido a que la candidatura de Doman representa un desafío para Hugo Moyano, que aspiraba a continuar otro mandato al frente de Independiente. “Me proscribieron porque ganamos. En las encuestas de Twitter estamos 80 a 20, en trabajos nuestros privados estamos en 68, 70″, dijo anoche.

Desde el sector de Doman tildaron a la medida de “arbitraria” y anunciaron que la van a apelar. La agrupación encabezada por el periodista remarcó que fueron presentados “en tiempo y forma todos los documentos y requisitos legales solicitados para poder participar en los próximos comicios”. Y señalaron: “Esta maniobra arbitraria atenta contra la calidad democrática de la institución, y es el corolario de múltiples situaciones que se fueron sucediendo en los últimos días. Comenzando por integrantes de la Junta Electoral, responsable de los comicios del 19 de diciembre, criticando públicamente a nuestro candidato a Presidente”.