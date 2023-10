escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Cerró los ojos, se relajó, inclinó su cuello levemente sobre su rifle de aire comprimido, -su amor deportivo de toda la vida-, e hizo crujir sus dedos para volver a aferrarse a su arma. Por momentos, tomó agua y miró hacia atrás, como si buscara otro clic psicológico para potenciarse. En ese ritual de relax e infinita precisión desde 10 metros, siguió gatillando hasta alcanzar el podio: Fernanda Russo logró la medalla de plata en tiro -la primera recompensa para la Argentina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023-, y como enorme plus consiguió la clasificación para París 2024, pasaje que significará su tercera participación olímpica después de Río 2016 y Tokio 2020.

LAS LÁGRIMAS DE EMOCIÓN DE FERNANDA RUSSO



La tiradora consiguió su pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, con medalla plateada incluida, y así lo festejó. ¡GRANDE, FER! pic.twitter.com/SrETr1fIMz — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2023

“Cada vez que estas cosas pasan, te sorprenden, pero trabajo para esto. Y cada vez que lo intenté, lo logré, es como reafirmarme a mí misma”, señaló a Russo apenas terminada la competencia a TyC Sports y después de su abrazo con su entrenador. “Hice lío otra vez”, sonrió con su habitual frescura, en relación con haberse entreverado en el medio del podio, porque la teoría indicaba que Estados Unidos lograría el 1-2-3 en las posiciones definitivas. Sin embargo, este talento argentino que irrumpió a sus 15 años en los Panamericanos de Toronto 2015 volvió a cumplir el objetivo, parece una fija.

La alegría de la medallista de plata Fernanda Ruso en tiro deportivo JORGE LOYOLA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Con apenas 24 años, la cosecha de esta cordobesa de nacimiento y riojana por adopción es increíble, ya que es triple medallista panamericana (plata en Toronto 2015 y bronce en Lima 2019, además del hito de este sábado) y al mismo tiempo afrontará su tercera incursión en la cita de los cinco anillos. Antes de terminar su última serie, volvió a mirar hacia atrás, sonrió y revoleó su puño en señal de victoria. De repente, se le dibujó la imagen de la Torre Eiffel en su mente. Lanzó ese festejo cuando supo que tenía asegurada la plata, con un puntaje total de 248 unidades, sin chances de alcanzar a la norteamericana Sagen Maddalena, con 249.5. En el tercer puesto quedó otra exponente de los Estados Unidos, Mary Tucker (226).

El Polígono de Tiro en Pudahuel fue el escenario de la emoción y el llanto para Russo, que sin embargo tuvo que sufrir durante la prueba. Porque avanzadas las eliminaciones directas figuraba quinta: se estaba quedando fuera de París y del podio. Aunque en el transcurso, sus rivales empezaron a fallaron la puntería y la chica formada deportivamente en el Club de Tiro La Rioja, olímpica en los Juegos de la Juventud Nanjing 2014, volvió a puntuar por encima de 10 en cada disparo. Así, escaló posiciones y terminó ingresando en ese mano a mano final con Maddalena.

¡FERNANDA RUSSO SE CLASIFICÓ A PARÍS 2024 Y CONSIGUIÓ LA PRIMERA MEDALLA ARGENTINA EN #SANTIAGO2023!



El momento exacto en que la tiradora consiguió su boleto para los próximos Juegos Olímpicos. Minutos después, consiguió la medalla de plata. ¡VAMOS CARAJO! pic.twitter.com/lIZRoS7h3k — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2023

“No podemos comparar la enorme estructura de los Estados Unidos con este deporte argentino precarizado y donde hay que pelear desde abajo; algún día estaré desde el otro lado para que otra Fernanda Russo no tenga que sufrir como sufrí yo”, dijo la tiradora, que en su momento canceló su fiesta de quince años para poder enfocarse en un torneo que tendría a los pocos días.

Aquello de “estar del otro lado algún día” fue toda una declaración política para esta deportista excepcional que estudió ingeniería genética “por herencia” durante un lapso en el ITBA. pero que abandonó porque no encajaban los tiempos con su carrera deportiva. “Entonces encontré la carrera de Gestión Deportiva en la UADE. Vi que en ese mundo me movía con mucha facilidad, y la elegí”.

Durante la adolescencia, en La Rioja, la pidió a su papá acompañarlo a tirar al polígono. Así se formó, de manera intuitiva. “Me era todo muy natural. El tema de la posición, el tema de apuntar. La lógica del deporte, para mí, era muy lineal. Es muy difícil nombrar un momento concreto en el que pueda decir ‘me enamoré de este deporte’, pero sí supe que había encontrado mi lugar en el mundo, lo que me gustaba hacer. Me llenaba. Ojo, de eso me di cuenta hace poco... un año, ponele”, señaló hace un tiempo en una charla con LA NACION. Ahora, ya prepara su nueva aventura olímpica, pero todavía el lunes le quedará la búsqueda de otra medalla en equipo.

