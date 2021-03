Fernando Burlando disparó contra el entorno de Diego Maradona: “Era una banda que lo drogaba y lo ponía fuera de sí”

El abogado Fernando Burlando cargó contra el entorno de Diego Maradona y aseguró que se trata “de una banda que lo drogaba y lo ponía fuera de sí”.

“Lo vengo diciendo hace tiempo. Es más, tengo videos que me dedica Diego Maradona, donde dice que no está preso… Yo hablé de ‘abducción intelectual’. Me parece que, en tu programa, Dalma y Gianinna consultaron… Ahora se sabe por qué se emitió ese video. No fue porque era una irrealidad lo que decía Fernando Burlando, por lo que, en definitiva, sus hijas presumían”, empezó manifestando.

En el programa Nosotros a la Mañana, que conduce Angel De Brito, se le pidió que diga concretamente si se refiere a Matías Morla o Víctor Stinfale.

Matías Morla Archivo

Por lo que Burlando insistió: “En principio, era una banda de gente, porque era una banda, yo no descarto absolutamente nada, pero una banda de gente que lo drogaba, le hacía tomar alcohol, lo ponía en un estado que realmente fuera de sí, como vulgarmente se dice”.

Luque compartió en el chat con la familia de Diego la foto que se sacó con Maradona

En ese sentido, el letrado añadió: “Un Maradona normal jamás se hubiese ausentado al casamiento de su hija. Un Maradona normal jamás hubiese agredido como agredió a Claudia Villafañe”, retomó el abogado. “Un Maradona normal, que yo conocí en algún momento, no hubiese hecho todas las barbaridades que le dejaron hacer o que hicieron”, agregó.

LA NACION