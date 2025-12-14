Ferro se consagró campeón del torneo de tenis interclubes femenino, por tercera vez en un siglo

La Liga de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis tiene un nuevo campeón femenino. Ferro Carril Oeste se consagró este sábado en el torneo Interclubes al imponerse por 2-1 en una vibrante final frente a quien defendía el título, Asociación Deportes Racionales. El conjunto de Caballito sumó el tercer cetro de su historia, tras las conquistas de 1925 y 2023.

El club de Palermo, por su parte, había comenzado por delante tras el triunfo de Carla Markus, la segunda hija del extenista Gabriel Markus, que presenció la definición en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea: la chica de 19 años impuso su momento anímico tras hacer un gran papel en el WTA 125 de Tucumán y le ganó a Francesca Mattioli por 6-2 y 7-5.

Para comenzar la remontada de Ferro debió aparecer Luisina Giovannini, integrante de la selección argentina. Completando un gran año, en el que levantó cinco trofeos del ITF Women’s World Tour (nivel de principiantes e intermedio del tenis mundial), fue contundente y le ganó por 6-3 y 6-1 a Martina Capurro.

Por consiguiente, la final se definió en el dobles. Nicole Fossa Huergo y Noelia Zeballos superaron ampliamente a Katja Markus y Marian Gómez Pezuela y le dieron la corona de damas al Verde gracias a un 6-3 y 6-2.

El recorrido de Ferro para llegar hasta el trofeo se inició en la Ronda Base, en la que Oeste obtuvo triunfos sobre Luján (2-1), Tenis Club Argentino (2-1) y San Fernando (3-0). Y en los playoffs Ferro superó a Comercio en los cuartos de final (2-0) y, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (2-0) en la semifinal.

Luego de 15 años, los clubes que animaron las definiciones recibieron un premio de la AAT. La entidad de Caballito se llevó 10.000.000 de pesos como campeona, y Deportes Racionales, 5.000.000. GEBA y San Lorenzo de Almagro percibieron 2.500.000 cada uno por ser semifinalistas. Lo mismo ocurrirá este domingo, cuando se defina el certamen de caballeros.

Bengala de humo verde, aplausos, saltos y cánticos: la fiesta fue de Oeste, que la celebró efusivamente.

En las mismas canchas, desde las 15, se desarrollará la final masculina entre Buenos Aires Lawn Tennis Club y GEBA, un duelo atrapante. Por la historia pasada y la reciente, y también por sus representantes. El primero, que volverá a jugar un desenlace luego de tres años, tiene 43 títulos de campeón y es el máximo conquistador, Gimnasia protagonizará la segunda final consecutiva, después de que la copa se le negara frente a Club Belgrano el año pasado.

Entre los tenistas que pueden dar el presente para GEBA se encuentran Sebastián Báez (45° del ranking ATP), Francisco Comesaña (67°), el brasileño Thiago Seyboth Wild (218°) y Alejo Lingua Lavallén (973°). Del lado de BALTC pueden actuar Tomás Etcheverry (59°), Román Burruchaga (105°), Federico Gómez (183°) y Andrés Molteni, especialista en dobles (25°). Por eso la Asociación espera gran concurrencia de ambas parcialidades, siempre y cuando el clima lo permita. La serie será transmitida por Fox Sports 3.

Mariano Zabaleta es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, que decidió entregar premios económicos en damas y caballeros para los semifinalistas de ambos Interclubes. AAT / Sergio Llamera

Sobre la competencia, Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT, admitió: “Estoy muy contento de que este año los equipos que llegaron a las rondas finales reciban un premio económico. Desde hacía muchos años no sucedía y para nosotros, como Asociación, es fundamental que los clubes tengan ese reconocimiento”.