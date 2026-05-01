El alemán Zverev le ganó a Blockx y jugará con Sinner la final del Masters 1000 de Madrid

El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, jugará la final del Masters 1000 de Madrid tras imponerse este viernes en semifinales al joven belga Alexander Blockx por 6-2 y 7-5.

Zverev se medirá en la final con el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que en la semifinal de la mañana había ganado al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.

“Estoy deseando volver a jugar contra él. He jugado tres veces contra él este año y me ha ganado las tres veces, pero espero con ganas el nuevo desafío”, dijo Zverev tras su clasificación, según consignó AFP.

“Será un partido fantástico y que gane el mejor”, manifestó el tenista alemán.

En su cuarta final en Madrid, Zverev aspira a alzar su tercer trofeo, después de haber ganado en 2018 y 2021.

Blockx, número 69 del mundo, venía siendo la sorpresa del torneo tras haber eliminado en cuartos al vigente campeón, el noruego Casper Ruud.

Verdugo también del argentino Francisco Cerúndolo, Blockx no pudo seguir su progresión ante el número tres del ranking.

El partido

Zverev se mostró intratable en el primer set con su saque, sin conceder ni una sola bola de rotura a su rival.

Blockx logró equilibrar un poco más el partido en el segundo set, aunque Zverev siguió sin bajar el ritmo.

“Era una semifinal de un Masters 1000. Iba a ser un gran partido pasara lo que pasara”, dijo Zverev.

El belga levantó nueve bolas de rotura hasta que Zverev logró quebrar el servicio de su rival en la única oportunidad que tuvo en el undécimo juego, para ponerse 6-5 y cerrar la manga y el partido con su saque.

La victoria del otro finalista

Por su parte, Jannik Sinner volvió a imponer su jerarquía y se clasificó a la final del Masters 1000 de Madrid tras derrotar con autoridad al francés Arthur Fils (25° del ranking) por 6-3 y 6-4.

El italiano, número uno del mundo, alcanzó por primera vez la definición en la capital española y ratificó un presente dominante que lo posiciona como el principal candidato al título.

El desarrollo del encuentro dejó en evidencia la diferencia entre ambos: Sinner tomó el control desde el inicio con un juego agresivo y profundo, que desbordó a su rival en el primer set.

La consistencia del italiano inclinó la balanza en el momento decisivo. El quiebre en el noveno juego resultó determinante para encaminar el triunfo y cerrar el partido sin sobresaltos.