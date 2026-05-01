Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del GP de Miami de F. 1, en vivo

Este viernes se definirá la grilla de la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. A las 17.30, hora de Argentina, comenzará la prueba de clasificación en el circuito urbano que rodea al Hard Rock Stadium. Tras la única sesión práctica, los pilotos saldrán a la pista para definir el orden de largada de la carrera corta, la primera actividad del sábado. Franco Colapinto, con Alpine, intentará conseguir una buena posición de salida tras un alentador entrenamiento. Transmitirán Fox Sports y Disney+, y LA NACION seguirá la tanda minuto a minuto por este medio.