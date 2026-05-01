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Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del GP de Miami de F. 1, en vivo

Tras la única práctica del fin de semana, los pilotos encaran la sprint qualy

Tras un buen tiempo en el entrenamiento, que lo situó 11º, Franco Colapinto protagoniza la prueba de clasificación para sprint del Gran Premio de Miami
Tras un buen tiempo en el entrenamiento, que lo situó 11º, Franco Colapinto protagoniza la prueba de clasificación para sprint del Gran Premio de MiamiPETER FOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Final ajustado en Q1

Quedan tres minutos en la Q1 y Franco Colapinto se ubica 18°, por ahora fuera de la zona de clasificación a la siguiente instancia, mientras que Pierre Gasly está séptimo y se mantiene dentro de los mejores tiempos.

Bandera amarilla en Q1

Lance Stroll queda fuera de pista y provoca una bandera amarilla que arruina los intentos de varios pilotos en este inicio de la clasificación sprint.

Salida con tensión en boxes

Los pilotos dejan los boxes y comienzan a alinearse para iniciar sus vueltas en la SQ1, en una salida que tuvo un momento de tensión entre George Russell y Kimi Antonelli, que casi se tocan pese a ser compañeros de equipo, mientras Franco Colapinto se prepara para su primer intento.

Calor en la previa

La temperatura en Miami ronda los 28 grados en la antesala de la clasificación sprint, en condiciones que pueden influir en el rendimiento de los neumáticos y la pista.

Así está el campeonato

El Mundial de Fórmula 1 llega a Miami con Kimi Antonelli como líder tras un arranque sólido con Mercedes, en un inicio de temporada dominado por la escudería alemana. George Russell y los pilotos de Ferrari y Red Bull se mantienen como principales perseguidores en la lucha por la cima.

La tabla de pilotos de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami
La tabla de pilotos de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami

Colapinto en la previa del qualy

Habló con la prensa sobre su encuentro con Lionel Messi en Miami, mientras se prepara para la qualy que empieza a las 17.30 (hora de la Argentina). “La verdad que muy contento, un placer conocerlo. Es algo que tenía ganas hace mucho tiempo. Fue algo muy especial”, declaró. “Fue una charla muy descontracturada, sin marketing, sin cámaras. Para conocerlo en persona, fuera del deporte. Era lo que había buscado siempre”, afirmó.

Un calendario marcado por las suspensiones

El Gran Premio de Miami es la cuarta fecha del campeonato, aunque en el calendario original debía ser la sexta. Las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente generaron un parate de cinco semanas y reconfiguraron el inicio de la temporada.

Atención al clima en Miami

La FIA sigue de cerca la previsión meteorológica para el fin de semana, ante la posibilidad de tormentas eléctricas. En caso de lluvia, el escenario más probable sería una interrupción con bandera roja, en un circuito que presenta dificultades de drenaje y visibilidad.

Varrone se destaca en la Fórmula 2

A la espera del arranque de la qualy de la F1, Nicolás Varrone tuvo una gran clasificación en Miami y terminó sexto en la qualy de Fórmula 2. El argentino largará quinto en la carrera sprint del sábado y sexto en la final del domingo, en otro buen resultado para el automovilismo nacional.

Los alerones de las principales escuderias

La práctica en Miami dejó en evidencia distintas filosofías en los alerones traseros entre los equipos principales, con soluciones aerodinámicas variadas para este circuito. Así lo mostró en redes la página oficial de la Fórmula 1.

Un dato clave para la qualy

La práctica no tuvo banderas rojas ni interrupciones, lo que permitió a los equipos completar sus programas, pero la verdadera referencia aparecerá en la clasificación sprint, con todos buscando el límite a una vuelta.

Leclerc marcó el camino

Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más rápido en el ensayo, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, y Oscar Piastri, de McLaren. No estuvieron entre los primeros los Mercedes, líderes de la temporada: Kimi Antonelli, el puntero del Mundial, quedó 5º, a 769/1000 del monegasco, y George Russell se ubicó 6º, a 790/1000.

Franco Colapinto durante la práctica de este viernes
Franco Colapinto durante la práctica de este viernesCHARLY TRIBALLEAU - AFP

Colapinto, más cerca

Franco Colapinto afronta la sprint qualy en Miami después de un esperanzador rendimiento en la única práctica del fin de semana, en la que terminó 11°. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 8° (a 428/1000 del argentino), posición que dejó buenas sensaciones para Alpine con miras a esta prueba de clasificación.

Un formato que no da margen

Con una sola práctica antes de la clasificación para la carrera sprint y algunas modificaciones reglamentarias recientes relativas al uso de la energía eléctrica y su recuperación, los equipos llegan con poca información para procurar el mejor tiempo, lo que puede generar diferencias grandes y errores en la pista.

Miami, un circuito exigente

El trazado urbano de Miami combina rectas largas, donde hacen diferencia los motores y la aplicación de la energía eléctrica, con sectores técnicos, donde la precisión y la confianza del piloto resultan determinantes en una vuelta rápida.

Bienvenidos a la qualy sprint del GP de Miami

Este viernes se definirá la grilla de la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. A las 17.30, hora de Argentina, comenzará la prueba de clasificación en el circuito urbano que rodea al Hard Rock Stadium. Tras la única sesión práctica, los pilotos saldrán a la pista para definir el orden de largada de la carrera corta, la primera actividad del sábado. Franco Colapinto, con Alpine, intentará conseguir una buena posición de salida tras un alentador entrenamiento. Transmitirán Fox Sports y Disney+, y LA NACION seguirá la tanda minuto a minuto por este medio.

Por Orlando Ríos
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