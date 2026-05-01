Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del GP de Miami de F. 1, en vivo
Tras la única práctica del fin de semana, los pilotos encaran la sprint qualy
Final ajustado en Q1
Quedan tres minutos en la Q1 y Franco Colapinto se ubica 18°, por ahora fuera de la zona de clasificación a la siguiente instancia, mientras que Pierre Gasly está séptimo y se mantiene dentro de los mejores tiempos.
Bandera amarilla en Q1
Lance Stroll queda fuera de pista y provoca una bandera amarilla que arruina los intentos de varios pilotos en este inicio de la clasificación sprint.
Salida con tensión en boxes
Los pilotos dejan los boxes y comienzan a alinearse para iniciar sus vueltas en la SQ1, en una salida que tuvo un momento de tensión entre George Russell y Kimi Antonelli, que casi se tocan pese a ser compañeros de equipo, mientras Franco Colapinto se prepara para su primer intento.
Kimi and George get a little too close for comfort at the start of SQ1! 🫣🤏#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/bSXuYaIwZy— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
Calor en la previa
La temperatura en Miami ronda los 28 grados en la antesala de la clasificación sprint, en condiciones que pueden influir en el rendimiento de los neumáticos y la pista.
Así está el campeonato
El Mundial de Fórmula 1 llega a Miami con Kimi Antonelli como líder tras un arranque sólido con Mercedes, en un inicio de temporada dominado por la escudería alemana. George Russell y los pilotos de Ferrari y Red Bull se mantienen como principales perseguidores en la lucha por la cima.
Colapinto en la previa del qualy
Habló con la prensa sobre su encuentro con Lionel Messi en Miami, mientras se prepara para la qualy que empieza a las 17.30 (hora de la Argentina). “La verdad que muy contento, un placer conocerlo. Es algo que tenía ganas hace mucho tiempo. Fue algo muy especial”, declaró. “Fue una charla muy descontracturada, sin marketing, sin cámaras. Para conocerlo en persona, fuera del deporte. Era lo que había buscado siempre”, afirmó.
Up and running in Miami 🇺🇸 pic.twitter.com/PLrpNHq7Pb— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 1, 2026
Un calendario marcado por las suspensiones
El Gran Premio de Miami es la cuarta fecha del campeonato, aunque en el calendario original debía ser la sexta. Las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente generaron un parate de cinco semanas y reconfiguraron el inicio de la temporada.
Atención al clima en Miami
La FIA sigue de cerca la previsión meteorológica para el fin de semana, ante la posibilidad de tormentas eléctricas. En caso de lluvia, el escenario más probable sería una interrupción con bandera roja, en un circuito que presenta dificultades de drenaje y visibilidad.
Varrone se destaca en la Fórmula 2
A la espera del arranque de la qualy de la F1, Nicolás Varrone tuvo una gran clasificación en Miami y terminó sexto en la qualy de Fórmula 2. El argentino largará quinto en la carrera sprint del sábado y sexto en la final del domingo, en otro buen resultado para el automovilismo nacional.
🔥 ¡NICO VARRONE LOCURA! ¡FINALIZÓ 6° EN LA QUALY DE LA FÓRMULA 2! 🔥— SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026
🇦🇷 El argentino tuvo una clasificación TOP y partirá este sábado desde el 5° lugar en la Carrera Sprint y desde el 6° lugar en la Carrera Principal del domingo
📌 El podio: Maini, Camara y Stenshorne
🇵🇾… pic.twitter.com/YJWGnBD3qW
Los alerones de las principales escuderias
La práctica en Miami dejó en evidencia distintas filosofías en los alerones traseros entre los equipos principales, con soluciones aerodinámicas variadas para este circuito. Así lo mostró en redes la página oficial de la Fórmula 1.
All eyes to the rear wings! 👀— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
Several active rear wing philosophies were on display in Miami practice, with Red Bull having introduced their own interpretation of Ferrari's concept 🔄#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/75vJrKAHvC
Un dato clave para la qualy
La práctica no tuvo banderas rojas ni interrupciones, lo que permitió a los equipos completar sus programas, pero la verdadera referencia aparecerá en la clasificación sprint, con todos buscando el límite a una vuelta.
Leclerc marcó el camino
Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más rápido en el ensayo, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, y Oscar Piastri, de McLaren. No estuvieron entre los primeros los Mercedes, líderes de la temporada: Kimi Antonelli, el puntero del Mundial, quedó 5º, a 769/1000 del monegasco, y George Russell se ubicó 6º, a 790/1000.
Colapinto, más cerca
Franco Colapinto afronta la sprint qualy en Miami después de un esperanzador rendimiento en la única práctica del fin de semana, en la que terminó 11°. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 8° (a 428/1000 del argentino), posición que dejó buenas sensaciones para Alpine con miras a esta prueba de clasificación.
Ferrari's Charles Leclerc tops the FP1 timesheets 👏— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
The full classification from practice is IN! ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/2CYBNwlqGz
Un formato que no da margen
Con una sola práctica antes de la clasificación para la carrera sprint y algunas modificaciones reglamentarias recientes relativas al uso de la energía eléctrica y su recuperación, los equipos llegan con poca información para procurar el mejor tiempo, lo que puede generar diferencias grandes y errores en la pista.
Miami, un circuito exigente
El trazado urbano de Miami combina rectas largas, donde hacen diferencia los motores y la aplicación de la energía eléctrica, con sectores técnicos, donde la precisión y la confianza del piloto resultan determinantes en una vuelta rápida.
Bienvenidos a la qualy sprint del GP de Miami
Este viernes se definirá la grilla de la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. A las 17.30, hora de Argentina, comenzará la prueba de clasificación en el circuito urbano que rodea al Hard Rock Stadium. Tras la única sesión práctica, los pilotos saldrán a la pista para definir el orden de largada de la carrera corta, la primera actividad del sábado. Franco Colapinto, con Alpine, intentará conseguir una buena posición de salida tras un alentador entrenamiento. Transmitirán Fox Sports y Disney+, y LA NACION seguirá la tanda minuto a minuto por este medio.
Seguí leyendo
El fullback más temido. Policía, profesor y rugbier: rey del contraataque, jugó tres años en los All Blacks y fue campeón mundial
¿Por qué le bajaron el pulgar? La gran sorpresa: al Mundial 2026 le faltará un elemento festivo de la cultura estadounidense
Custodios de un mito. El primer gol del Mundial de 1930 se hizo donde tienen construida su casa y hoy viven para contarlo
- 1
Los tres avisos que dio Tamburello, la curva en donde se apagó la vida de Ayrton Senna en el fin de semana más negro de la Fórmula 1
- 2
Fernando Alonso: “Si decido seguir en la Fórmula 1, creo que la próxima temporada será mejor que la actual”
- 3
Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del GP de Miami
- 4
Colapinto en Miami: entre el recuerdo de su roadshow, el resentimiento de Oliver Bearman y las estrategias de manejo sugeridas por McLaren