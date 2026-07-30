Fiesta, mujeres y alcohol: las vacaciones de Michael Olise tras ser una de las figuras de Francia en el Mundial

El descanso de Michael Olise, una de las figuras más destacadas de la selección de Francia en la reciente Copa del Mundo 2026, cobró una dimensión mediática inesperada. Tras la culminación de su participación en el certamen internacional, el extremo de Bayern Múnich fue captado en una fiesta a bordo de un yate en aguas de Turquía, registrándose escenas que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el rapero haitiano Izolan en su perfil de Instagram, muestran al deportista de 24 años en un entorno distendido, rodeado de música, comida y un grupo numeroso de personas. El material audiovisual que despertó la polémica exhibe a Olise sentado en la cubierta de la embarcación sin camiseta, con accesorios de lujo como lentes de sol, un reloj de oro y un collar plateado.

Michael Olise fue visto en una fiesta en un yate y las imágenes se hicieron virales en redes sociales Capturas Instagram (@izolanofficial)

En uno de los clips, que apenas dura unos segundos, se observa a una mujer en bikini mientras realiza una coreografía de twerking frente al futbolista, quien reacciona de manera pausada y mínima, limitándose a posar brevemente una mano sobre la espalda de la joven. En la escena se observa la presencia de botellas de bebidas en el lugar, aunque no se ve al jugador consumir alcohol durante el registro.

El futuro de Olise: ¿cambia de club?

Este episodio irrumpe en la agenda pública pocos días después de que el propio Olise rompiera su silencio respecto a la eliminación de Francia en las semifinales del torneo ante España. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el jugador expresó su frustración: “No poder llevar el trofeo a casa es una gran decepción. No es así como imaginábamos terminar este Mundial cuando empezó el torneo”. Pese al trago amargo, Olise rescató su desempeño individual al establecer el récord de mayor cantidad de asistencias en la historia de las Copas del Mundo. “Vestir la camiseta de la selección francesa en un Mundial siempre ha sido, y siempre será, un sueño para mí”, manifestó el atacante, además de agradecer al cuerpo técnico por la confianza depositada durante el proceso mundialista.

El momento de la publicación de Olise generó un comentario con más de 30 mil me gustas: "El Mundial terminó hace un mes" Captura Instagram (@m.olise)

En paralelo a la repercusión de las imágenes, el nombre de Olise circula en los rumores del mercado de pases europeo. Diversos trascendidos lo vincularon con una posible transferencia millonaria al Real Madrid, cifrada cerca de los 150 millones de euros. Sin embargo, las autoridades de Bayern Múnich salieron al cruce de estas versiones. Max Eberl, director deportivo del club alemán, desestimó cualquier vínculo contractual con Real Madrid y su colega Christoph Freund reafirmó la importancia del jugador para el proyecto deportivo: “Nos alegra que Michael regrese y vuelva al trabajo. Actualmente está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Jugará un papel muy importante en el Bayern el año que viene”.

El equipo bávaro confirmó que los jugadores internacionales que participaron en la fase final del Mundial se reincorporarán a los entrenamientos una vez finalizada la gira por Asia, con la mira puesta en el inicio de la temporada oficial, cuya Supercopa se disputará el próximo 22 de agosto en Dortmund. Hasta esa fecha, Olise continuará con su período de descanso, en la búsqueda de dejar atrás la eliminación mundialista mientras su figura atrae la atención del ecosistema digital europeo tras la difusión de estos videos en un yate.