Michael Olise: el mago que se divierte con los botines, hace brillar a Mbappé y es un hombre “aburrido”

Francia mete miedo y... Michael Olise arranca una sonrisa.

El pequeño gran crack, de 24 años, llegó al Mundial sin la etiqueta de súper estrella, pero debido a sus actuaciones y, sobre todo, la soberbia demostración contra Suecia, el francés -que pudo jugar para otros tres seleccionados- se convirtió en el sujeto de moda del torneo.

Michael Olise causa asombro en el Mundial Visionhaus - Getty Images North America

Llueven elogios sobre el sonidista de la orquesta de los Bleus (fulminante por las bandas), la favorita a la corona el próximo 19 de julio. Ante unos suecos rápidamente resignados ante tanto talento, el jugador de Bayern Munich (21 partidos con la selección, 7 goles) brilló con dos magníficas asistencias.

Antes de esas dos joyas, que lo convierten en el máximo asistente del torneo, con cinco, pudo haber marcado el gol del campeonato, con una acrobática tijera desde la puerta del área, pero la pelota se estrelló en la base del palo sueco.

El resumen de jugadas y goles de Francia vs. Suecia

Una actuación que despertó la admiración del seleccionador, Didier Deschamps: “Michael encadena actuaciones de muy alto nivel, tras una temporada muy buena. Tiene una influencia muy importante. Cuando Michael toca la pelota, pasan cosas”.

A menudo criticado por su conservadurismo táctico, Deschamps se arriesgó a cambiar a un esquema más ofensivo, con una suerte de 4-2-3-1, a partir de marzo de 2025, para aprovechar al máximo la irrupción del futbolista nacido en Inglaterra.

Dos años después de una Eurocopa 2024 muy pobre para los Bleus, en cuanto a creatividad y juego ofensivo, con apenas cuatro goles en seis partidos, entre ellos uno de penal y dos en contra, la selección gala ahora acumula proezas en ataque, con Olise como estandarte.

ERA UN GOLAZO



Olise metió una tijera y la pelota pegó en el palo. Luego, lo tuvo Dembelé y la pelota salió desviada. ¡Se salvó Suecia!#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1XgwVeLohw — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Suele ser muy discreto y callado en la vida cotidiana, hasta el punto de ser apodado en el grupo “monsieur nonchalant” (algo así como “señor despreocupado”). Pero el exjugador del Crystal Palace tiene ahora un papel preponderante en la animación ofensiva francesa tras haber alcanzado otra dimensión con la camiseta del gigante bávaro, con actuaciones de altísimo nivel en la Champions League y dos títulos con el plus de mejor asistidor en la Bundesliga.

Thierry Henry, que lo tuvo bajo su mando en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Francia perdió el oro frente a España, lo conoce en la intimidad. “Michael es un fenómeno. Tiene una verdadera inteligencia de juego. Este jugador está en otro planeta, es realmente distinto. El MVP siempre será Kylian gracias a su carácter decisivo y a sus estadísticas fuera de lo normal. Pero el jugador más importante es Michael Olise”, explicó Henry en Fox Sports.

Fue pensando en Henry, su ídolo de infancia, cuando Olise, nacido en Londres, de padre nigeriano y madre franco-argelina, decidió muy pronto representar a Francia, desde la selección Sub 18. Deschamps entendió rápido la oportunidad y lo sumó al plantel en septiembre de 2024. Hoy, su relación especial con Mbappé lleva a los Bleus a otra dimensión, porque si el capitán se destaca con 6 goles en 4 partidos, también se lo debe a Olise.

Kylian Mbappe y Michael Olise, una conexión fenomenal FRANCK FIFE - AFP

“Tienen una comprensión del juego poco común y uno siempre sabe dónde va a estar el otro. Podés pasarte toda la semana preparándote contra ellos, pero en un segundo hacen algo que simplemente no podés contrarrestar”, dijo rendido el seleccionador sueco, el inglés Graham Potter. “Por eso es tan difícil frenar a Francia. No es solo una cuestión de calidad individual. Es la conexión, la química y la confianza que tienen el uno en el otro”, añadió.

Paraguay, el próximo sábado en Filadelfia, será el siguiente equipo que tendrá el desafío de desactivar a Olise y desarmar a Francia. Sin embargo, el atacante no suele tener miedo sobre el campo de juego, tan ocurrente hasta para elegir el calzado.

De hecho, es conocido porque no tiene sponsors, mucho menos en los botines, ya que se niega a firmar con marcas como Nike o Adidas por su contracultural filosofía personal. Esta situación le permite cambiar de botines en cada partido según su comodidad o preferencia. En el último año llegó a utilizar más de 15 modelos distintos. Tanto en Bayern Munich como en la selección francesa, nunca se sabe con qué calzado saldrá en la cancha. En el triunfo sobre Suecia utilizó unos Nike intervenidos con dibujos animados por el famoso diseñador Matt DiGiacomo.

Y es capaz de ir a las prácticas en... pantuflas.

Los curiosos botines de Olise para el partido contra Suecia que tenía dibujos animados hechos por el diseñador Matt DiGiacomo @nogueirafoto

Es muy reservado en público. Algunos lo tildan de “aburrido”, amante del ajedrez y de los silencios. Hijo de padres con una plataforma de diversidad cultural, Olise podría haber representado a Inglaterra, Nigeria y hasta Argelia, el primer rival de la Argentina. Toda una declaración: se expresa en un francés un poco imperfecto, por lo que de algún modo resulta un enigma para la prensa que cubre a los vigentes sucampeones del mundo.

Y sus compañeros de selección, que lo aprecian tanto como se burlan alegremente de sus gestos atípicos antes de los partidos -y, además, detesta las selfies-, no ayudan precisamente a develar el misterio.

¿Quién es, realmente, Michael Olise?

😅🇫🇷 Michael Olise EN PANTUFLAS en el entrenamiento de la Selección de Francia. pic.twitter.com/ukVP028LJe — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 2, 2026

“Es un buen chico, me río mucho con él. Lo conozco desde que tenía 19 años”, se limitó a comentar Jean-Philippe Mateta, tan parco en palabras como su antiguo compañero en Londres. Manu Koné, el volante, con una sonrisa pícara, replicó: “Pregúntenle a él cuando venga a la rueda de prensa”, cuando se le interrogó sobre la personalidad del que fuese también su compañero en la Sub 21.

Olise es un enigma lejos de los estadios. Sobre el césped, un mago que siempre saca la carta ganadora.