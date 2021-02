Flavio Azzaro disparó contra Marcelo Tinelli: "Está en caída libre"

Marcelo Tinelli recibió fuertes críticas de parte del periodista Flavio Azzaro Fuente: Archivo

El periodista Flavio Azzaro disparó contra Marcelo Tienelli, presidente de San Lorenzo y de la Liga Profesional de Fútbol, y aseguró que "está en caída libre" y que "no se sabe dónde está el fin" de la misma.

A través de su canal de Youtube, Azzaro le pidió a Tinelli que "se defina" y elija si desea ser presidente de su club, manejar el fútbol argentino o "terminar con el hambre en la Argentina".

"¿Qué quiere Tinelli? ¿Quiere presidir la AFA? ¿Quiere ser presidente de San Lorenzo? ¿Quiere manejar el fútbol con las transmisiones? ¿Quiere terminar con el hambre en la Argentina? Te pregunto de verdad Marcelo: ¿Qué querés? ¿Para qué estás? Definite de una vez...".

"¿En qué quedó tu función política? ¿Dónde comunicás tus acciones del Consejo del Hambre? ¿Fue otro de tus intentos fallidos? De verdad, no sabemos en qué quedó aquello que arrancó en el 2020 junto a Alberto Fernández de laburar en la política nacional...", continuó.

Diego Dabove, entrenador de San Lorenzo, junto a Marcelo Tinelli, presidente del club

Al cuestionarlo como dirigente deportivo, Azzaro dijo: "Quiere participar en política y no se sabe bien qué es lo que hace, quiere ser presidente de la AFA y termina 38 a 38, quiere organizar los campeonatos del fútbol argentino y son inmirables. Marcelo, de verdad, vas a conseguir lo que no logró nadie: que ni los hinchas de su propio club miren los partidos".

Tras la derrota 0-4 de San Lorenzo a manos de Central Córdoba de Santiago del Estero como local, Azzaro destacó: "Y menos mal Marcelito que no va gente a la cancha, menos mal que tu San Lorenzo querido hoy juega a estadio vacío porque lo que te estarían puteando Cabezón. Yo sé que vos tenés a todos los hinchas de San Lorenzo en vilo con lo que hoy es su prioridad, que es el estadio. Pero agradecé Marcelo que hoy la cancha está vacía".

Marcelo Tinelli, junto al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia Crédito: Pool Argra

"Ahora te embarcaste en este proyecto faraónico de construir el estadio en Avenida La Plata. Yo creo que tiene que ser una lucha de todos los hinchas para que San Lorenzo vuelva a Boedo, es una patriada que debiera trascender las camisetas. Pero yo te preguntó Cabezón de Bolívar: ¿De dónde vas a sacar la plata? Porque ese cuento chino que van a ponerla los qataríes acá en Argentina no pasó nunca. Este tema a mí me preocupa porque de verdad me gustaría que San Lorenzo vuelva a Boedo pero lo que no me gustaría que pase es que engañen a los hinchas y los terminen fundiendo. Hoy San Lorenzo es un club que tiene cheques volando por el aire, cuesta cobrarle y es el club que más debe en el fútbol argentino".

Y agregó en ese sentido: "No vaya a ser cosa Marcelo de mi vida que por terminar la cancha, por quedar bien parado y por recuperar un poco de lo que perdiste que es el amor de la gente, dejes a San Lorenzo en descenso directo en lo económico... No vaya a ser cosa que la última que te queda, que es la de San Lorenzo, también la termines chocando y termines engañando a los pocos que todavía confían en vos".

Por último, Azzaro concluyó: "Es lógico que cuando vos tenés una imagen tan fuerte, haya gente que no te quiera, pero a vos desde todos los lugares (el empresariado, la política, el fútbol) donde vos te juntes, todos te dicen que en 'Tinelli no se confía', que 'Tinelli es un trucho'. Esa marca es muy difícil de dar vuelta y yo creo que Tinelli tiene que definir para qué está porque en este momento su caída es libre. No se sabe dónde está el fin de la caída de Marcelo Tinelli".