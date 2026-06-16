Flavio Azzaro se la jugó con el resultado de Argentina vs. Argelia y sorpendió con su análisis: “Batacazo”

El debut mundialista de Argentina vs Argelia ya se vive en todos lados y el periodista Flavio Azzaro desde Kansas City alertó que el conjunto africano buscará dar el “batacazo” frente al último campeón. “Argelia no es la selección que va a los mundiales para completar”, aseguró el conductor del canal de streaming AZZ.

Mientras los jugadores de la Scaloneta se preparan para el primer partido, en la previa se analizó cómo se plantará el rival ante el equipo argentino y sus figuras. Lejos de sentirse inferiores, el seleccionado argelino buscará dar un golpe de efecto en el torneo, según manifestó el periodista desde Estados Unidos.

Azzaro opinó sobre el partido de Argentina vs Argelia (Foto: AZZ)

“Acá hay varios parando que son de Argelia, estuvimos conversando. Nos respetan, por supuesto. Pero ¿saben lo que te dicen? Que vienen con la ilusión de dar el batacazo. De que esa Argelia no es la selección que va a los mundiales para completar. Que viene hoy Argelia con la ilusión de ser el Arabia Saudita de Argentina”, comentó Azzaro desde Kansas City.

Según el presentador, los argelinos se amparan en el buen resultado de Marruecos ante Brasil, que empataron 1 a 1 en la primera fecha del Grupo C, para ilusionarse con un triunfo ante los dirigidos por Lionel Scaloni. “El antecedente de Marruecos es un antecedente que a ellos les favorece. Marruecos el otro día, para mí, le mereció ganar a Brasil. Ellos se agarran de eso, de que si puede Marruecos, nosotros podemos. Ese es el pensamiento que ellos tienen”, afirmó.

Azzaro sobre los candidatos en el Mundial

En el programa Cuidemos Al Fútbol de AZZ, Azzaro y sus colegas discutieron sobre los pretendientes a ganar el título y alertaron que desde los países europeos no ponen a Argentina entre las candidatas para este Mundial.

“¿Qué nos importa lo que digan los europeos? Muchachos, los europeos no reconocieron a Argentina cuando salió campeón del mundo. Hablaban de que somos ‘malos ganadores’. A mí me importa la Copa Libertadores, me importan los equipos argentinos, me importa la selección, no me importan los europeos. Basta de alabar a los europeos", lanzó el periodista.

Flavio Azzaro sobre los candidatos del Mundial

Por último, Azzaro destacó que el equipo argentino tiene con qué ilusionarse ya que mantuvo la base campeona en Qatar. “Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Tranquilos. Argentina si juega como jugó siempre, va a ganar. Por algo vienen y nos compran los jugadores a nosotros. Por algo, los mejores jugadores de la historia son argentinos. Argentina tiene que estar tranquila que hoy defiende el título y tiene la base campeona del mundo. Veremos cómo está Messi, que fue la gran figura del último mundial”, concluyó.