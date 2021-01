Flyd Mayweather le propuso casamiento a Anna Monroe, una bailarina que trabaja en su club nocturno

21 de enero de 2021

El ex boxeado campeón del mundo Floyd Mayweatherle propuso matrimonio a Anna Monroe, una joven bailarina, catorce años menor, que baila en el club masculino que posee el ex campeón del mundo en Las Vegas.

Anna Monroe se comprometió con Floyd Mayweather

Según conforma The Sun, el rechazo de la familia de Anna Monroe hacia Mayweather no detuvo las intenciones de la pareja de continuar adelante y el ex pugilista le regaló un deslumbrante anillo de diamantes, que sería el regalo de compromiso.

Además, el diario inglés, asegura que hubo un roce entre ellos debido a la difusión de la noticia sobre su noviazgo, que él quería mantener en secreto y, sin embargo, se filtró. Post conflicto, Mayweather le propuso matrimonio.

Anna Monroe, stripper en el Girl Collection, le habría dicho a su familia que desean tener un bebé durante 2021.

El anillo, plateado y de considerable tamaño, le fue visto a Anna Monroe en "el dedo de compromiso", es decir, en el anular de su mano izquierda.

"Creme de la creme", fueron las palabras que utilizó la futura esposa de Mayweather en Instagram, donde el anillo se presentó en sociedad.