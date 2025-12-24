El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la sanción a Andrés Fassi

Talleres de Córdoba recibió una noticia amigable en el plano institucional antes de la Nochebuena: el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió dar por cumplida la sanción de 24 meses que pesaba sobre su presidente, Andrés Fassi, después de los incidentes que el dirigente protagonizó con el árbitro Andrés Merlos en septiembre de 2024, luego de un partido por la Copa Argentina frente a Boca, en el que el Xeneize se impuso por penales.

En rigor, el dirigente cordobés había sido castigado con ese lapso tanto por el cruce con el juez, como por haber intentado tiempo después frenar una asamblea de la AFA mediante una presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ), sin agotar previamente las instancias vinculadas al deporte, algo que el organismo entendió como una violación estatutaria.

El fallo del Tribunal detalló los múltiples fundamentos, entre ellos la necesidad de preservar el orden deportivo y la autoridad institucional. Y allí se remarcó que ya había pasado más de un año desde el hecho y se valoró el pedido de disculpas públicas a la entidad y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, realizado por el titular de la T, tras cumplirse un año de la sanción. Por entonces, Fassi sostuvo que se equivocó “en la forma y en el momento”.

Asimismo, la resolución recordó que el Código Disciplinario habilita a suspender total o parcialmente una sanción, apoyándose en criterios de “razonabilidad” y proporcionalidad para adoptar la medida. El alcance de la decisión también incluyó al vicepresidente del club, Gustavo Gatti.

“Fue uno de los momentos más difíciles que me tocó vivir en el fútbol”, reconoció Fassi en medio de las disculpas por el episodio en Mendoza. Y, en un brusco cambio en su pensamiento sobre el manejo del fútbol argentino, amplió el gesto hacia la conducción: “Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia. Las instituciones siempre están por encima de las personas”.

Eso precedió a una invitación institucional a la que Tapia accedió. El presidente de la AFA aceptó visitar el predio de Talleres, recorrió las instalaciones y destacó el trabajo en las divisiones inferiores. “Fue un gusto haber visitado a los chicos y a las chicas que van a competir en la AFA”, escribió en sus redes sociales dándole un cierre simbólico al conflicto.

De hecho, con el paso del tiempo el escenario fue mutando y se bajó por completo el tono del enfrentamiento, en medio de un clima deportivo que tenía a Talleres entre los clubes que luchaban por la permanencia en primera. Finalmente, el equipo cordobés logró evitar en las fechas finales el descenso, ya en medio de un ciclo más cercano con la entidad madre del fútbol argentino. Ahora, la paz es absoluta.