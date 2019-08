Darío Benedetto debutó en Olympique de Marsella. Fuente: AFP

No fue un gran comienzo: Darío Benedetto jugó 20 minutos en su debut con la camiseta de Olympique de Marsella, el club francés que compró su pase a Boca en 16 millones de euros. El delantero formado en Arsenal de Sarandí reemplazó al centrodelantero de referencia de su equipo, Valère Germain, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota como local en el estadio Velodrome: Reims lo venció por 2-0 en un partido válido por la primera fecha de la Ligue 1.

El Pipa recibió una ovación de bienvenida por parte de los hinchas marselleses cuando salió a hacer el calentamiento precompetitivo antes del partido en compañía del defensor español Álvaro, otro de los refuerzos para esta temporada.

En el segundo tiempo, cuando el entrenador portugués André Vilas-Boas dispuso su ingreso en lugar de Germain, la hinchada local volvió a aplaudir al Pipa, quien será uno de los responsables de anotar los goles de Olympique esta temporada. Se trata del vigésimoprimer futbolista argentino que disputa competencias oficiales con el conjunto marsellés.

El delantero, que no participó de los partidos de Boca en el comienzo del semestre, había sido criticado por Daniel Angelici ayer. "Me dio la mano y me prometió que se quedaba hasta fin de año. Cuando llegó la oferta del Marsella, quiso irse. Hacía poco le habíamos renovado y subido el contrato", dijo el presidente de Boca en una entrevista con el programa "Estamos motivados" de AM 990.