Francia no se olvida de la final de Qatar: un exjugador de la selección gala dijo que siente odio hacia los argentinos

Pasó otro 18 de diciembre y lo que en Argentina se suele tomar como una ocasión especial para rememorar la gloria conseguida por nuestra selección en el Mundial de Qatar, del otro lado del océano, en Francia, es una fecha en la que todavía emergen rencores por lo ocurrido hace ya tres años.

Aquella victoria por penales del equipo capitaneado por Lionel Messi dejó heridas sin cerrar, sobre todo por las actitudes de Emiliano Dibu Martínez a la hora de la definición por penales, que en Francia fueron tomadas como faltas de respeto. En territorio galo no se olvidan.

Es por ello que durante una transmisión vía streaming del prestigioso medio deportivo L’Equipe, donde un panel de periodistas recordaba detalles de la final, surgieron nuevas muestras de encono y sed de revancha, con el Mundial 2026 en el horizonte. El invitado especial fue el exfutbolista Djibril Cissé, que vistió la camiseta de la selección francesa en los mundiales 2002 y 2010.

Kylian Mbappe y Lionel Messi, frente a frente en la recordada final de Lusail: en Francia tienen sed de revancha DeFodi Images - DeFodi Images

Luego de volver a ver las imágenes del partido decisivo disputado en el estadio Lusail, que consagró a la selección dirigida por Lionel Scaloni, uno de los periodistas presentes advirtió: “Si Francia y Argentina terminan primeros en sus grupos, no podrán enfrentarse antes de la final. Me gusta, así nos vemos en Nueva York el 19 de julio. Tenemos dos o tres cuentas que saldar”, se envalentonó, en referencia a que ese día se disputará la final, aunque no en Nueva York, sino en East Rutherford, Nueva Jersey.

Entonces le preguntaron a Cissé si para él Argentina es el rival número 1 de Francia. Y el hijo de marfileños, que vistió la camiseta de Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, entre otros, no tuvo filtro en su respuesta: “No quiero entrar en su juego, pero es cierto que siento mucho odio hacia ellos”.

Cissé, con el pelo platinado, durante un amistoso entre Francia y Egipto en 2003

Otro periodista redobló la apuesta: “Sería nuestra oportunidad de buscar la tercera estrella y vengarse de la final después de todas estas provocaciones [en referencia sobre todo a las actitudes de Dibu Martínez]. Para mí, es la final que espero con todo mi corazón, con Messi jugando su último partido en la selección”.

Que locura esto 👇



En Francia 🇫🇷 consideran a los argentinos 🇦🇷 como sus máximos enemigos y desafían a la Selección de cara al Mundial 2026.



"Tenemos cuentas que saldar" dice un periodista de L'Equipe 😐



Incluso Cisse dice que nos tiene "odio" 😬 pic.twitter.com/OnU4tjTfGU — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) December 23, 2025

“Sería terrible ver de nuevo una final Francia vs. Argentina -intervino otro de los panelistas-. Pero sí me gustaría”.

“Solo tenemos que ir a pelear en el campo y vencerlos”, cerró el tema una de las integrantes del programa.