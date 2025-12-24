Juan Carlos Ferrero rompió el silencio tras la sorpresiva ruptura con Carlos Alcaraz

Resultó demasiado potente el final de la relación de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero. El mundo del tenis se sacudió con esa noticia, por eso escuchar a los protagonistas acerca de qué sucedió para semejante desenlace, podría ayudar a comprenderlos. Y una semana después de anunciarse la ruptura del vínculo el entrenador habló del tema, de los siete años que compartieron y cómo planifica su futuro.

En una charla con Marca, Ferrero fue muy claro acerca de qué pasó para que se terminase la relación con Alcaraz: “Bueno, a ver, todo parecía que iba a seguir bien. Sí que es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí. Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos”.

Uno de los puntos que más llamó la atención, fue que el día que se anunció el final de la relación, Ferrero escribió en las redes sociales que le hubiera gustado seguir trabajando con Alcaraz, respecto de esta declaración Ferrero explicó: “Yo creo que el año ha sido muy bueno a nivel de resultados y la relación entre los dos ha sido todo el año espectacular. No tuvimos peleas en ningún momento. La entrada de Samuel (López, que continúa como entrenador de Alcaraz) ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado".

Como todo vínculo y cuando se extiende por siete años suele haber diferencias entre las partes, por eso Ferrero reconoce que había un desgaste, pero nada que lo pudiera hacer pensar en este final: “Desgaste cuando pasás tanto tiempo siempre hay un poco. Creo que el viajar tanto, el pasar tanto tiempo afuera de casa, ese tipo de cosas, a uno lo va desgastando. Lo que pasa es que entre unos y otros nos apoyábamos mucho dentro del equipo y una de las razones para meter a Samuel era para que no se erosionara esa relación. Todas esas semanas nos venían bien. El poner palabras nuevas, formas de decir las cosas con el mismo objetivo pero de diferente manera. Y una de los métodos para evitar el desgaste era este”.

Además, Ferrero hizo un repaso del proceso que vivió junto con Alcaraz y le consultaron si vivió algún momento complicado durante todo este tiempo junto al tenista español: “No podría decir que ha habido algo negativo. Mi experiencia como entrenador de Carlos ha sido muy buena. Los dos hemos tenido suerte porque él encontró a una persona que lo guiara en ese crecimiento, que tenía experiencias en el mundo del tenis que le pudo enseñar muchas cosas. Por eso digo suerte, porque muchas veces no es fácil encontrar a esa persona que te dedique todo ese tiempo. Y yo he tenido suerte de encontrar a una persona que fuera capaz de aprender a tal ritmo, a la velocidad de la luz todo lo que se le iba intentando enseñar. Cuando yo llegué él era un jugador que tenía unas capacidades impresionantes técnicas, físicas y también mentales, y entre todo el equipo hemos sido capaces de llevarlo hacia arriba. Y él nos ha dado absolutamente todo para aprender y para trabajar y para seguir adelante. Yo he tenido suerte de encontrar a la persona capaz de hacer todo eso al nivel de Carlos. Yo creo que los dos estamos agradecidos de habernos encontrado. Carlos me tenía enamorado. Puede ser el mejor de la historia".

En una charla extensa tocó varios temas, por ejemplo, si desde su experiencia este cambio que determinó Alcaraz lo puede afectar a nivel deportivo a corto plazo: “Puede ser. Obviamente los cambios así siempre son complicados por lo inesperados. A nivel tenístico, creo que Carlos es capaz de superar esto e ir realmente con muy buen nivel a Australia intentando dejar de lado esta situación. Samuel es una persona que lo conoce muchísimo. Al haber estado tanto tiempo conmigo detrás cuando estábamos entrenando más tiempo aquí en la academia y el último año ha tomado mucha experiencia para poder llevar el barco en solitario a nivel de entrenador".

Ferrero también se refirió a su futuro después de la exitosa sociedad con Alcaraz. ¿Volvería a formar a un chico de cero? “No sé si estoy preparado para invertir de nuevo todo el tiempo necesario para pulir a otro chaval tan joven. Después de haber pasado por ahí, preferiría un jugador más formado”, dejó en claro el Mosquito, que además respondió a si entrenaría al italiano Jannik Sinner -principal rival hoy de Alcaraz-, en el caso de que se diera esa posibilidad: “Sería algo que tendría que pensar. Son jugadores extraordinarios, pero como he dicho antes no es el momento de pensar en algo así y de decir que sí o que no. Ahora es el momento de pasar la etapa difícil porque todos los días pienso todavía en Carlos y no es el tiempo de pensar en otros.