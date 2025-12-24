En 2026, Lionel Messi tendrá una nueva “casa” en Inter Miami para jugar los partidos de la Major League Soccer (MLS). El club, reciente campeón de la liga norteamericana de la mano del astro argentino y del que es copropietario David Beckham, inaugurará el próximo 4 de abril un imponente estadio, más moderno y amplio que el actual.

La cancha de “Las Garzas” estará ubicada dentro del predio denominado Miami Freedom Park y remplazará al Chase Stadium. Por eso, los seguidores de Messi tienen ahora la oportunidad de comprar fragmentos del viejo campo de juego, de césped sintético, en una propuesta comercial de la institución.

Messi jugará en una nueva cancha de Inter Miami: así será el estadio que se inaugurará en abril de 2026

La construcción del nuevo estadio fue justamente el lugar donde el club y Messi decidieron que fuera el sitio para anunciar la renovación del contrato del capitán argentino con la institución de Florida hasta 2028.

Messi jugará en una nueva cancha de Inter Miami: así será el estadio que se inaugurará en abril de 2026. Inter Miami

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se convirtió en una hermosa realidad: jugar en esta cancha, el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, dijo Messi días atrás.

Messi estrena nuevo estadio en 2026: así es el imponente proyecto de Inter Miami. Inter Miami

“Miami Freedom Park se convertirá en un destino recreativo que todos los ciudadanos de Miami podrán disfrutar, proporcionando 58 hectáreas de parques públicos y espacios verdes, un centro tecnológico, restaurantes y tiendas, campos de fútbol para la comunidad, un estadio de fútbol para Inter Miami de Miami y muchos más servicios”, reza la descripción en la página del club donde juega el 10 argentino.

Se vende el césped del viejo estadio

Bajo el título "Original Grass”, Inter Miami indicó que la compra del césped sintético del Chase Stadium es una edición limitada. A través de un sitio web oficial creado para la ocasión, se informó que los envíos de estos artículos conmemorativos comenzarán a realizarse entre enero y marzo de 2026, aunque dependerá del producto seleccionado.

La oferta incluye cinco variantes de souvenirs, con precios que oscilan entre los U$S50 y los U$S750, algo que brinda distintas opciones para los fanáticos. Las dos alternativas más económicas son llaveros de edición limitada, cada uno a un costo de U$S50. El “Llavero de la cancha” es un acrílico grabado que recrea el campo, mientras que el “Llavero 10” presenta la forma de la camiseta del Inter Miami, ambos con césped real del estadio.