Franco Colapinto agitó la semifinal del Mundial y lanzó un pícaro comentario para sus compañeros ingleses

Comenzó la cuenta regresiva para que el árbitro estadounidense Ismail Elfath dé inicio a una semifinal histórica de Copa del Mundo. Este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), el Mercedes-Benz Stadium será sede del partido entre la Argentina e Inglaterra a 40 años de “la mano de Dios” y “el gol del siglo” de Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La ilusión y la tensión son totales y hay una carga emocional que está en el aire. En la previa, quien no se quedó callado fue Franco Colapinto, que lanzó un pícaro comentario dirigido a los compañeros ingleses que tiene en Alpine.

Si bien Alpine es una escudería francesa, hay varios ingleses dentro del grupo. De hecho, la base de operaciones del equipo está ubicada en la localidad de Enstone, Oxfordshire, en Inglaterra. Si bien Colapinto tiene una gran relación con los mecánicos, sus raíces pesan mucho más. Y, fiel a su estilo, aunque sin perder la cautela, agitó la previa de la segunda semifinal del Mundial 2026.

Franco Colapinto palpitó el partido entre la Argentina e Inglaterra (Foto: Instagram/@francocolapinto)

“Tengo muchas ganas de que llegue la noche del miércoles. ¡Gran semifinal de la Copa del Mundo contra Inglaterra, país de origen de muchos miembros de mi equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!“, sostuvo el argentino en una publicación realizada por la escudería en la previa del Gran Premio de Bélgica que justamente tendrá su carrera el domingo 19 de julio, un par de horas antes de la final del mundo.

Cabe mencionar además que su compañero de equipo Pierre Gasly es francés, fanático del fútbol e hincha del París Saint-Germain. El martes, la selección francesa perdió 2 a 0 en la semifinal frente a España y jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio a las 17 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y su rival se conocerá esta tarde, al término del partido entre la Argentina e Inglaterra.

Este miércoles 15 de julio, la Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en una nueva final del mundo Instagram (@afaseleccion)

Por otro lado, el argentino también habló de su propio presente en la Fórmula 1 y expresó su felicidad por volver a correr en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de sus favoritos del calendario. “Me encanta este circuito. Es rápido y emocionante de pilotar en cualquier categoría”, sostuvo y agregó: “Las curvas de alta velocidad siempre exigen mucha determinación y hay muchas zonas de adelantamiento, especialmente este año con autos que pueden seguirse mucho más de cerca. La gestión de la energía también agregará un elemento interesante al fin de semana, y trabajaremos duro durante los entrenamientos libres para ajustar nuestra estrategia óptima en este trazado tan exigente”.

Si bien destacó que haber sumado puntos en el Gran Premio de Silverstone —avanzó diez posiciones y terminó noveno con dos puntos— fue positivo, “la lucha con nuestros rivales en el Campeonato de Constructores está increíblemente reñida, así que trabajamos duro para asegurarnos de poder competir contra ellos en Bélgica, justo antes de afrontar la última doble cita del calendario previa antes de la pausa de verano”.

Horarios del Gran Premio de Bélgica

Viernes 17 de julio

8.30: Práctica libre 1

12: Práctica libre 2

Sábado 18 de julio

7.30: Práctica libre 3

11: Clasificación

Domingo 19 de julio