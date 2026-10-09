Franco Colapinto completó la única práctica del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto tuvo este viernes su primer acercamiento a la pista del Gran Premio de Singapur, la 17ª fecha del ejercicio 2026 de F1. El argentino completó la primera y única tanda de entrenamientos y quedó en el puesto 19. En tanto, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se ubicó en la posición 9. El más rápido de la jornada fue el inglés George Russell, de Mercedes.

Fueron entonces 10 los puestos que separaron a los dos pilotos de la escudería francesa, que decidió utilizar estrategias diferentes para ambos. Mientras que Gasly corrió con un solo juego de cubiertas duras, Colapinto lo hizo con dos.

Locking in for our one and only practice session of the weekend 🔐 pic.twitter.com/IrrTroNpQ1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 9, 2026

La próxima salida de los pilotos será la qualy para el sprint.

En tanto Russell marcó el mejor tiempo con 1m32s274, casi dos décimas por delante de la Ferrari de Charles Leclerc. El británico busca recuperarse del abandono que sufrió el fin de semana pasado en Malasia, cuando un fallo en el motor lo obligó a retirarse a cinco vueltas del final. Además, deberá largar desde el fondo de la parrilla el domingo por una sanción vinculada al cambio de la unidad de potencia.

El tercer puesto fue para el vigente campeón, Lando Norris, mientras que su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quedó quinto. Entre ambos se ubicó Lewis Hamilton, de Ferrari, y, luego, Max Verstappen, de Red Bull. El neerlandés había registrado inicialmente el mejor tiempo, pero tuvo que volver a boxes por un problema en la radio. “Eso nos ‌complicó la vida a todos. No teníamos nada en absoluto y es bastante difícil pilotar estos autos sin radio”, afirmó el director de su equipo, Laurent Mekies.

El británico George Russell quedó primero PAUL CROCK - AFP

Kimi Antonelli, líder del campeonato y con 84 puntos de ventaja sobre Russell, terminó séptimo, en una sesión que se disputó en el circuito urbano de Marina Bay. El formato sprint de esta fecha limita a una sola tanda los entrenamientos previos a la clasificación, que se desarrollará este mismo viernes en el trazado singapurense.

Cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

5:30: Práctica libre 1

9.30: Clasificación sprint

Sábado 10 de octubre

6: Sprint

10: Clasificación

Domingo 11 de octubre

9: Carrera

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 320 puntos

George Russell (Mercedes): 236

Lewis Hamilton (Ferrari): 214

Charles Leclerc (Ferrari): 191

Lando Norris (McLaren): 188

Max Verstappen (Red Bull): 188

Oscar Piastri (McLaren): 128

Isack Hadjar (Red Bull): 96

Liam Lawson (Racing Bulls): 65

Pierre Gasly (Alpine): 41

Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38

Franco Colapinto (Alpine): 27

Oliver Bearman (Haas): 20

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Nico Hulkenberg (Audi): 7

Esteban Ocon (Haas): 7

Fernando Alonso (Aston Martin): 7

Carlos Sainz Jr. (Williams): 7

Alexander Albon (Williams): 5

Yuki Tsunoda (Racing Bulls - reemplazo por algunas jornadas): 1

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Constructores