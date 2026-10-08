Franco Colapinto llegó a Singapur y tuvo un cruce con un fan que llevaba la camiseta de la selección española: “Está mal”

Tras dos difíciles fines de semana de carrera —un DNF en Bakú y una decimotercera posición en Malasia—, Franco Colapinto tiene toda su energía puesta en el Gran Premio de Singapur. Este jueves 8 de octubre el piloto llegó al paddock para el media day y, como de costumbre, firmó autógrafos y se sacó fotos con los aficionados. Sin embargo, tuvo un cruce con uno de ellos por un peculiar e importante motivo: tenía puesta una camiseta de la selección española de fútbol y no se lo dejó pasar.

El piloto de Alpine llegó al Circuito Urbano Marina Bay y fue recibido con regalos de los fans, desde cartas a un peluche de Punch personalizado con la indumentaria de la escudería. Uno de ellos se acercó para pedirle un autógrafo y una persona de su equipo le hizo un comentario sobre la camiseta que tenía puesta. “Esa remera está mal”, le dijo en inglés en referencia a que llevaba la camiseta blanca y bordó con el dorsal número 19 correspondiente a Lamine Yamal, con la cual exponía su fanatismo por la selección europea que le ganó a la Argentina la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Este jueves Franco Colapinto dijo presente en el paddock para el Gran Premio de Singapour Ng Han Guan - AP

A pesar de esto, Colapinto no dudó en contentar al fan con su autógrafo y él, agradecido y advirtiendo los colores que llevaba puestos, le respondió rápidamente: “¡Yo apoyo a la Argentina!”. Desde la cuenta oficial de la escudería francesa compartieron el divertido momento y comentaron: “Puede que estemos en Singapur, pero siempre es Argentina para Franco Colapinto”.

Un fan vestido con la camiseta de la selección de España le pidió un autógrafo a Colapinto y el miloto le dijo que su remera "estaba mal" (Foto: Captura / Instagram @alpinef1team)

Lo cierto es que, como fanático del fútbol, el deportista de 23 años vivió intensamente la Copa del Mundo. “Estoy recaliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente... Ahora, de repente, se ponen la camiseta cuando ganan; no se la ponen antes. Es una vergüenza”, sostuvo en diálogo con ESPN tras la derrota en la final. “No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y, encima, no les prendía el fuego”, agregó. Sus comentarios no cayeron nada bien entre los españoles, por lo que luego debió disculparse públicamente: “Mis entrevistas este fin de semana no han estado bien. Los españoles me están odiando. Así que te amo, España. Y perdón por mis comentarios”.

La emoción de Franco Colapinto tras la despedida de Messi

Colapinto es fanático de Lionel Messi y este año tuvo la oportunidad de recibir su visita durante el Gran Premio de Miami. Si bien se encuentra en Asia, el martes estuvo pendiente de lo que ocurría en la cancha de River. Este jueves, durante una distendida conversación con Juan Fosarolli para ESPN, reconoció que lloró con la despedida del 10 de la selección argentina.

🥹 "LLORÉ UN RATO. FUE UN MOMENTO EMOTIVO PARA TODA LA ARGENTINA", dijo Franco Colapinto sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.



📺 #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QH2JtxzAEe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2026

“Yo me emociono mucho. Lloré un rato. Fue obviamente un momento emotivo para toda la Argentina. Creo que el que no se emocionó con eso y con la despedida de Leo está mal. Yo en mi casa siempre lloro un poco por bol***ces. Esta no fue una bo***ez, así que valió la pena llorar, tuvo sentido. Pero una tristeza un poco grande; después, obviamente, terminó el partido y ya nos enfocamos acá, bastante de fútbol y ahora enfocados en el automovilismo y en tener un buen fin de semana acá en Singapur”, expresó.

Este fin de semana se desarrollará la decimoséptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Circuito Urbano Marina Bay, de Singapur. El viernes 9 de octubre a las 5.30 (hora argentina) tendrá lugar la Práctica Libre 1, seguida por la Clasificación Sprint a las 9.30. El sábado 10 a las 6 se corre la Carrera Sprint y a las 10 comienza la Clasificación para la carrera final que inicia el domingo 11 a las 9.