El chico de aquellos tiempos solo quería saber nadar, pero la vida lo llevó a aprender más de una disciplina. Para Franco Serrano, todo comenzó a los 11 años, cuando un grupo de la Federación Argentina de pentatlón se acercó a su club, el Estrada de José C. Paz, con el objetivo visibilizar el deporte. Tras una jornada larga de pruebas, Franco Serrano quedó fascinado: “Cuando practiqué el pentatlón me encantó. Me gustó el ambiente, la forma en la que competían y cómo se entrenaban. Todo eso me atrapó y mientras fui creciendo, fui aprendiendo cada vez más”, le dice a LA NACION, en un charla en donde cuenta qué significa estar en el evento deportivo más importante de su carrera, los Juegos Olímpicos, y cómo hace para entrenarse en las cinco pruebas (esgrima, natación, salto ecuestre, tipo de pistola y carrera de a pie), además de estudiar una carrera universitaria.

A los 23 años, solo busca la armonía con los deportes que practica y sacar su máximo potencial. En los Panamericanos de Santiago de Chile 2023 consiguió el pasaje a París. Pero un año antes, había competido en el Mundial de pentatlón moderno, en dónde logró un gran 16° lugar en la serie A después de obtener 1152 puntos.

Franco Serrano afrontará en París 2024 el desafío más grande de su carrera Instagram

-¿Cómo hacés para entrenarte en las cinco disciplinas y estudiar al mismo tiempo?

-Cada disciplina amerita un esfuerzo. Por ejemplo la natación, más allá de que nadaba desde muy chico, fue una prueba que practiqué mucho cuando comencé el penta. En el alto rendimiento, la exigencia es bastante alta y uno nunca deja de aprender. Siempre trato de dar lo máximo en cada una y trato de entrenarme en dos o tres disciplinas por día. Hago natación cinco veces por semana, voy a correr otras seis veces, después voy al gimnasio durante cuatro sesiones semanales, al igual que el tiro y esgrima, de dos a tres veces, como también en equitación. Todo esto lo voy planificando con mi entrenador a lo largo del año, pero podría ir variando de acuerdo con los torneos.

-¿Y cómo manejaste los estudios?

-Quise terminar el nivel primario y secundario de manera presencial y lo mismo me pasa con la universidad. Hay varios deportistas que terminan los estudios de forma virtual porque es complicado organizar ambas actividades. Ahora elijo seguir yendo a la universidad todos los días aunque a veces esté cansado, pero es algo que no quiero dejar de hacer.

Serrano estudia Administración de Empresas en la Universidad de Luján y cursa el tercer año de la carrera. “Hice las materias universitarias como está estipulado en el programa, pero después, mientras iba compitiendo y avanzando con los torneos, mi ritmo fue un poco de acuerdo a mis necesidades. Lo importante es nunca dejar, siempre continuar con lo que uno se propone. Para mí, el deporte y los estudios son cosas muy importantes y elijo ese camino porque me gusta, aunque es sacrificado”, dice el atleta que se desdobla permanentemente entre los escenarios deportivos y los libros.

-¿Cómo eras de chico y cómo te organizabas con tus entrenamientos?

-Antes de ir a algún cumpleaños me estrenaba, me organizaba bien y después salía tranquilo sin ningún problema. Como digo: es un equilibrio. Nunca dejé de hacer mis cosas, lo mismo me pasó en el estudio.

-Si vamos a tus inicios ¿Cómo descubrir el pentatlón moderno y por qué elegiste esta disciplina?

-Comencé con natación desde muy chico, a los tres años. Mis papás me llevaban a la pileta para aprender a nadar. Y al principio todo era por diversión, pero de a poco, ya cuando aprendí a nadar, entré en el equipo de los más chiquititos en mi club en José C. Paz. Después, a los 11 años, la federación argentina se acercó a mi club para promover el pentatlón. Y entonces, llevó a un grupo grande de chicos con un semillero para que todos en el club lo practicáramos. En ese momento todos nadábamos 50 metros y corríamos 1000 metros, ésas eran las pruebas que hacíamos.

Para Serrano el pentatlón moderno es un estilo de vida, desde sus inicios viene construyendo una carrera sólida y viene en ascenso. En 2018 se subió al podio en la prueba por equipos mixtos con su compañera Salma Abdelmaksoud, de Egipto. Ahora está a seis meses disputar de sus primeros Juegos Olímpicos.

-¿Qué significa estar clasificado para París 2024?

-Es un sueño hecho realidad. Todo empezó poco a poco y, con el pasar del tiempo, se fue convirtiendo en un proyecto muy sólido. Ahora, lo que soñamos se convierte en un anhelo cumplido. Son muchos años de entrenamiento, de esfuerzo y muchos sacrificios; siempre digo que estar clasificado a los Juegos Olímpicos implica una dedicación al máximo, pero la recompensa siempre es más grande que todo ese esfuerzo. Y siempre vale la pena; eso es algo quiero transmitirles a los otros atletas.

-¿Cómo trabajás en la presión que de por sí generan los Juegos Olímpicos?

-Es imposible no tener miedo, todos tenemos miedo ante un evento así. Todas tenemos muchas emociones y hasta los mejores deportistas del mundo tienen nervios y muchas veces sienten esa presión. En mi caso fui un chico muy talentoso a mi corta edad, siempre me entrené, me dediqué a mejorar... entonces quizás mi herramienta para vencer esas emociones era mi confianza, mi seguridad a la hora de competir. Trato de confiar en todo el trabajo que hice en la pista y el entrenamiento con mi entrenador. Todo eso ayuda bastante.

-¿Y cómo aceptás las derrotas?

-Es importante aceptar siempre lo que sentimos en esos momentos. No sé... la bronca, sentirse mal, todo eso es lo que no hay que reprimir, porque un atleta siempre va a tener altibajos. Cuando perdés te sentís “el peor” y está bien sentirse así: hay que aprender a sentirse de esa manera. A mí me tocó un montón de veces en torneos en los que quería meterme abajo de la tierra, pero hay que aprender a transitar esos sentimientos y salir adelante. Eso te ayuda mucho, para después buscar la mejor forma de mejorar y superarse.

-¿Cómo fue tu experiencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

-Estoy muy contento por los buenos resultados que obtuvimos ahí. Fue uno de los eventos más importantes de mi vida y a nivel deportivo uno de los más exigentes, ya que eran mis primeros Panamericano de mayores. Más allá que haya competido en Buenos Aires en 2018 y en los Juegos Panamericanos Junior en 2021, que te dan mucha experiencia, pero los Panamericanos sacan tu máximo nivel y te exigen mucho esfuerzo. Además, tienen una categoría muy alta.

El atleta ya había firmado grandes actuaciones en categoría juvenil en los últimos años. En diciembre de 2021 ganó el Campeonato Sudamericano en la ciudad argentina de Magdalena y en agosto de 2022 ganó el bronce en el Campeonato Internacional NORCECA, en República Dominicana. Y en 2023 ya había mostrado su buen estado de forma con el séptimo lugar obtenido en el Challenger de la UIPM de Polonia. Y gracias al quinto puesto que logró en la final del pentatlón moderno es Santiago 2023, Serrano se aseguró la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de obtener un total de 1479 puntos: 266 en esgrima, 291 en natación, 278 en equitación y 644 en láser run.

-¿Qué es lo más difícil de ser deportista?

-Estar lejos de mi familia siempre fue algo que me costó mucho. Los viajes muchas veces son períodos largos y uno tiene que atravesar esos momentos. Eso me afecta porque soy un atleta que siempre está acompañado de su familia desde muy chico, ya que nunca fui a entrenarme a otro país. Esa opción es buena porque te ayuda a mejorar en el deporte, pero ésa nunca fue una posibilidad por el factor familiar. Es importante estar acompañado por los seres queridos durante la etapa de aprendizaje hasta las competencias.

-¿De dónde surgen las ganas de seguir aprendiendo?

-Viene de muchos lados. Principalmente, mi familia siempre me ayudó y me acompañó con todos mis proyectos, no solamente en el deporte, sino a nivel personal. Siempre pude continuar y pude avanzar en todo eso, gracias a su apoyo. Y la verdad el deporte es algo que me interesa mucho, pero sé que los estudios también son importantes, igual que otras cosas.

Franco Serrano, en la prueba de tiro durante la cita de Santiago 2023 Instagram

-¿Cómo evalúas el crecimiento del pentatlón en la Argentina?

El Pentatlón no es una federación gigante como otras federaciones de otros deportes acá en Argentina, pero a pesar de eso hacen grandes cosas para expandir esta disciplina, principalmente con los chicos. Me acuerdo que una vez, creo que fue en un Panamericano Junior, en ese evento hubo mucha presencia de chicos que también se dedican a este deporte y la mayoría tenía menos de 19 años, eso habla de un crecimiento.

-¿Cómo evaluás el apoyo del Enard?

-Tengo becas del ENARD y de la Secretaría de deportes, pero también pertenezco al Ejército Argentino como soldado deportivo. Todo eso me ayuda bastante, más o menos lo voy manejando, pero creo que siempre hace falta algo. Incentivos para los deportistas, capacitaciones y esas cosas. Yo lo veo de esa manera, pero todo lo que ellos hacen es muy valioso. Vivo con mis padres y eso de cierta manera me ayuda bastante, ellos fueron los pilares principales para que pueda continuar el deporte y los estudios. El deportista argentino tiene mucha pasión para hacer lo que le gusta, quizás nosotros tenemos un poco más de fama por el tema del fútbol, que es lo que más se ve en todo el mundo, pero en los demás deportes también hay mucha pasión y mucho talento.

