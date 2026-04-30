El explosivo cruce de un entrenador argentino con los periodistas tras el triunfo de su equipo

Horacio Melgarejo, entrenador argentino del Cienciano, mantuvo un explosivo cruce con periodistas el miércoles por la noche tras la victoria del conjunto peruano ante Atlético Mineiro en Brasil por Copa Sudamericana. El DT de 52 años cuestionó las preguntas de la prensa, las tildó de “boludas” y hasta polemizó con un reportero, quien había puesto en tela de juicio el rendimiento del equipo pese al triunfo: “Se nota que nunca jugaste al fútbol”.

El primer quiebre de Melgarejo ocurrió luego de que un cronista remarcara que La Furia Roja no había empezado el complemento con la misma intensidad que en el primer tiempo. “No fue tan intenso, no lo fue a buscar al rival. Por eso le hago la consulta. Usted debe saber”, lanzó el periodista, planteo que fue recibido por el DT entre risas.

"SE NOTA QUE NUNCA JUGASTE AL FÚTBOL"



Melgarejo, DT de Cienciano, no se bancó una sola pregunta en la conferencia de prensa. ¡PICANTE!



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“Qué bárbaro. La verdad me sorprende. Me sorprende más que nada de vos. Se nota que nunca jugaste al fútbol. Pero bueno, yo sé que algunas preguntitas vienen con maldad. Me preguntas por qué Cienciano... Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”, respondió el entrenador argentino.

“Hablé con los hinchas y ellos decían: ‘debimos golear”, sostuvo otro reportero, formulación que no hizo más que hacer crecer el enojo del argentino. Tras hacer una mueca de fastidio, dijo en voz alta: “Otro más. La siguiente pregunta. Siguiente o me paro y me voy. Acá parece que son todos de Minero. A vos no te voy a contestar más”.

Horacio Melgarejo, entrenador del conjunto peruano Cienciano

En línea con su colega, un tercer periodista se refirió a la posibilidad de que Cienciano expandiera su ventaja ante el conjunto de Eduardo Domínguez. Fue la gota que rebalsó el vaso. “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, piensan que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más para mal”, soltó.

Y sentenció, antes de dar por finalizada la conferencia de prensa: “Hacen cada pregunta boluda (sic). Que malos que son eh. Que lo parió. Mirá que yo soy malo como entrenador. Pero ustedes, algunos, dejan mucho que desear. Que lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Es una cosa de loco”.

El equipo peruano se impuso por la mínima con un tanto de Neri Banderia a los 30 minutos de la primera parte

Cienciano es uno de los líderes inesperados en Copa Sudamericana. Desde su inicio en el torneo, empataron ante el Juventud uruguayo y vencieron tanto a Academia Puerto Cabello de Venezuela como a Mineiro -de visitante y de local, respectivamente-. En la actualidad, los cusqueños comandan el Grupo B con siete unidades.

Respecto de su encuentro frente al Galo, que se disputó el miércoles, el equipo peruano se impuso por la mínima con un tanto de Neri Bandiera a los 30 minutos de la primera parte. Ángelo Preciado, del conjunto brasileño, vio a tarjeta roja a los 5 minutos del complemento por un fuerte pisotón a Marcos Martinich.