Colapinto reveló que Bearman nunca le contestó los mensajes tras el choque en Suzuka

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, reveló este jueves que le envió un pedido de disculpas a su par Oliver Bearman luego del choque en Suzuka, Japón, pero nunca recibió una respuesta del inglés que conduce uno de los monoplazas de la escudería Haas.

“Lo más importante es que él está bien. No voy a comentar demasiado al respecto. Solo voy a decir que después de la carrera le envié un mensaje de inmediato. Nunca respondió, así que él no habló conmigo. Yo sí hablé con él”, dijo en diálogo con Motosport en la previa del Gran Premio de Miami.

Y continuó: “Lo que más me deja tranquilo es que está bien y que no pasó nada grave. Por supuesto, es un daño importante para su equipo, pero es parte de las carreras. Creo que hoy en día tenemos que entender mucho mejor cómo podemos hacer que las carreras sean más seguras y no asumir este tipo de riesgos. Pienso que cuando pasan cosas así, el piloto que viene detrás tiene toda la información sobre la velocidad a la que va, la cantidad de boost que está usando y lo que está intentando hacer. El piloto de adelante está mucho más a ciegas, creo. Hoy en día, con estas diferencias de velocidad de cierre, mirás el espejo un segundo y al siguiente el auto te recorta 20 metros”.

La maniobra de Bearman para evitar a Colapinto

Y finalizó: “Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Voy a decir que en ningún momento me moví de manera agresiva en esa situación o en esa curva como para provocar el incidente o hacer que él se despistara. Me alegra que esté bien. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto”, concluyó.

El accidente

El episodio ocurrió en la vuelta 22 de la carrera disputada en Suzuka a finales de marzo. El argentino sufrió un inconveniente con su monoplaza de Alpine (que perdió velocidad por descarga de batería) y tuvo que cerrarse en la curva rápida Dunlop para evitar que Oliver Bearman lo superara.

La maniobra de Bearman para esquivar a Colapinto

El piloto de Haas dio un volantazo para esquivarlo, perdió el control y terminó contra uno de los muros de seguridad de la pista, lo que obligó a la intervención del auto de seguridad.

Debido a la diferencia de velocidad a la que iban ambos vehículos —Bearman a 308 kilómetros por hora, y Colapinto a unos 260— el impacto del británico fue fuerte. Además de haberle pedido disculpas a través de un mensaje, el piloto de Alpine se refirió al accidente luego del Gran Premio de Japón: “Fue realmente extraño, para ser honesto. Yo estaba un poco expuesto. Creo que la diferencia de velocidad era tan grande, tan amplia. Es casi como si uno estuviera en una vuelta de salida y el otro estuviera en una vuelta lanzada”, comentó Colapinto ante los medios, al repasar lo ocurrido. Luego, agregó: “Es muy raro. Es una curva que hacemos a fondo y él iba como más de 50 km/h más rápido que yo. Así que es muy extraño”.

Vale destacar que Bearman habló unos días después de ese incidente. Lo hizo en el podcast Up To Speed y allí apuntó contra Colapinto. “Es la primera vez en la historia, o al menos que yo recuerde de los últimos tiempos, en el que dos autos peleen una posición con una diferencia tan enorme de velocidad. Y eso fue el desafortunado resultado de estas regulaciones, pero esa fue una diferencia de 50 km/h. Franco se movió delante de mí para defender la posición. El año pasado hubiera sido absolutamente al límite, pero probablemente hubiera estado todo bien porque había una diferencia de cinco o diez km/h. Pero con 50 km/h, no me dejó espacio suficiente y tuve que evitar un choque mucho mucho más grande. Básicamente, su movimiento a la izquierda fue pequeño, pero cuando hay tanta diferencia de velocidad cualquier movimiento es enorme. Tuve mucha suerte de no pegarle a él porque habría sido mucho peor”, dijo Ollie.

El piloto que pertenece a Ferrari y que corre en Haas continuó con su relato: “Tenemos que tener más respeto entre nosotros’. Sí, movete para defender su posición, pero con un poco más de tiempo porque las diferencias de velocidades son las más grandes de la historia de nuestro deporte y dos días después sucede eso. Para mí es inaceptable”.

Franco Colapinto se prepara para lo que será el fin de semana en Miami RONALDO SCHEMIDT - AFP

Además, aseguró que, previo al mensaje que le envió Franco Colapinto, Bearman no habló con el argentino después del accidente y explicó que no se trata de dejarse pasar. “No hay que dejar la puerta abierta, pero él me vio acercándome y se movió. El año pasado hubiera estado bien, pero este año me vio demasiado tarde. Voy con una diferencia de velocidad tan grande que en esa etapa ya es tarde para moverse. Yo vi que él miró por el espejo y se fue para la izquierda, lo cual no es bueno”.

En aquel incidente, Bearman sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha, pero no tuvo fracturas. Sobre el momento posterior al choque, explicó: “Solo quería salir rápido para demostrarle a mi familia, que siempre está pendiente, que estaba bien. Aunque desde fuera fue un choque fuerte, no pasó nada grave y los coches son increíblemente seguros, lo cual es una prueba del trabajo que está haciendo la FIA. El auto no sufrió demasiados daños para la magnitud del impacto, el chasis está bien y yo, en general, estoy bien”, cerró.