Fue pareja de una estrella de los 90, pocos lo saben y ahora salió a ventilar excesos: “La gente decía que era una cazafortunas, pero yo buscaba la fama”

Hay historias de amor que trascienden los tiempos y se recuerdan pese a que el calendario pase sus páginas. Otras, en cambio, muchos las olvidan pese a que uno de los involucrados sea un famoso. Ese es el caso de Vivi Brunieri, quien rememoró su relación con Ronaldo durante una entrevista con Daniele Albuquerque en el programa Sensacional.

La icónica mujer de los 90, conocida como la ex “Ronaldinha”, contó que conoció al exfutbolista en la piscina del hotel al regresar a Brasil después de un tiempo viviendo en el extranjero, donde trabajó como prostituta.

Vivi Brunieri ahora profesa la fe evangélica pero, antes de eso, vivió una relación tormentosa en los 90

“Quería ser famosa para ganar dinero con la fama y no tener que prostituirme más. Me alojaba en casa de mi hermano (en un hotel) y, en menos de diez días, llegó fuera de sí y me dijo: ‘Vivi, conocí a Ronaldo’. Mi objetivo era salir con alguien famoso. La gente decía que era una cazafortunas, pero yo buscaba la fama. Admiraba a Adriane Galisteu, que salió con [Ayrton] Senna y se hizo famosa, y a Xuxa, que salió con Pelé y también se hizo famosa. Eso fue todo para mí”, dijo para añadir que la habían invitado a una fiesta de samba con Ronaldo.

Vivi Brunieri con una distinción evangélica

“Mi hermano estaba en la piscina, y Ronaldo ya me había visto allí con él días antes... Y fui. El primer beso fue esa noche en el pagode (un tipo de evento musical brasileño). Al día siguiente, me llevó a conocer a su madre, y en menos de un mes, aparecí con él en la revista Contigo. Realmente quería ser famosa y salí con él por dinero”, apuntó sin vueltas.

Una historia marcada por los excesos

Cuando le preguntaron cómo fue besar al legendario futbolista, respondió que no fue placentero y que siempre estaba borracha. Salieron juntos durante casi un año y vivieron juntos en Países Bajos, donde el delantero se desempeñaba en el PSV Eindhoven.

Vivi Brunieri recuerda su romance con Ronaldo Foto: Reproducción/Instagram

“No fue nada agradable porque me emborrachaba muy a menudo... Con Ronaldo, no recuerdo haber tenido relaciones sexuales sin estar borracha. Bebía mucho. Me bebía una botella de vino; era normal para mí. Es más fácil cuando estás borracha. Siempre estaba borracha, sobre todo con Ronaldo, porque bebíamos mucho. Salíamos y bebíamos mucho... Consumía drogas a escondidas en el baño”, dijo con crudeza sobre esos tiempos.

Vivi afirmó que la relación terminó cuando reveló que había sido prostituta, que había sido dueña de un club nocturno en Japón y que había tenido una relación con otra mujer.

Vivi Brunieri rememoró sus días de amor y excesos con Ronaldo

“Me emborraché y le conté todo. Me dijo: ‘¿Así que estás conmigo por el dinero?’. Le dije que podría ser Romário. Me preguntó si quería estar con Romário y le dije que sí... Empecé a decir muchas cosas. Fui a abrazarlo y me apartó y se puso a llorar. ‘¡No me lo puedo creer! Tenías un club nocturno, eras prostituta y eras lesbiana’. Me volví loca, rompí cosas. Se fue. No quiso volver", rememoró para dar a entender que esa noche fue el fin de una relación tormentosa.

Ronaldo, una de las grandes estrellas del fútbol brasilero

Vivi, que hoy es misionera evangélica, dice que aún sueña con casarse: “Llevo 17 años esperando a Dios, quiero casarme. Voy a cumplir mi sueño de casarme como una novia. Nunca me he casado. Quiero tener una boda digna para cumplir el sueño de la chica que siempre he tenido”.