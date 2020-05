El aniversario de un gol de fábula de Ricardo Bochini. Crédito: web

El 27 de mayo de 1976 los hinchas de Independiente que acudieron a la Doble Visera fueron testigos privilegiados de la obra cumbre de un genio del fútbol. Esa noche, Ricardo Bochini tomó la pelota cerca de la mitad de la chancha y gambeteó a ocho jugadores de Peñarol (a uno dos veces) para luego definir ante el arquero y marcar el 1 a 0 definitivo.

Fue por las semifinales de la Copa Libertadores de ese año, y ante Peñarol, que en ese entonces era uno de los rivales más duros del continente, y contaba con varios jugadores internacionales en su equipo.

En ese entonces, la revista El Gráfico reflejó la genialidad de Bochini con una ilustración. Crédito: El Gráfico

En su libro autobiográfico Yo, el Bocha , el ídolo de los rojos hace referencia a esta conquista. "Todo el mundo se acuerda del gol que le hice a Peñarol en 1976, porque gambeteé a 7 u 8. Yo lo valoro porque sirvió para ganar . Era un partido muy difícil, duro, de mucha marca y al final terminamos 1 a 0. Lo que es un crimen es que no esté el video de ese gol. Gonzalo Bonadeo tiene un filmación, pero es un pedacito final de la jugada. Hay que buscarlo en Uruguay porque allá lo dieron en los noticieros. Creo que Astegiano me dio la pelota justo en la mitad de la cancha, me salió uno y lo eludí, agarré velocidad y en un instante pensé: ' Hasta el área no paro '. Me salió otro, también lo esquivé, y luego la jugada me fue llevando, al final gambeteé a siete o a ocho, porque a uno lo eludí dos veces, creo que era el Pelado Acosta, el que después fue técnico de Chile. Por último, pasé entre dos que se me tiraron con todo pero no llegaron a tocar la pelota, y cuando el arquero Corbo me quiso tapar, se la toqué rápido, bajo y cruzado, al segundo palo. Me corrí toda la cancha. Para hacer ese tipo de goles hay que estar muy bien físicamente y tener velocidad, yo de joven era rápido. Y aparte, llevar la pelota bien pegada al pie, porque apenas se sale de eludir a un rival, ya está el otro encima. Creo que es el mejor gol de mi vida, la jugada que uno siempre sueña de chico".