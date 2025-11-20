A Neymar le pasó de todo en Santos: golazo, penal infantil, otra molestia física, pero su futuro es incierto

El regreso de Neymar a Vila Belmiro tenía clima de acontecimiento. No solo porque Santos se juega la permanencia en un Brasileirao cada vez más apretado, sino porque su máxima estrella atraviesa un presente irregular, condicionado por lesiones y por la necesidad de demostrar que todavía puede ser determinante.

En el empate 1-1 frente a Mirassol, el 10 dejó una pintura perfecta de lo que es hoy su carrera: talento determinante, errores impropios de su jerarquía y un estado físico que mantiene a todos en vilo.

A los 4 minutos, cuando el partido recién estaba comenzando, Neymar recibió un pelotazo largo después de un tiro libre rival mal ejecutado. El delantero arrancó en soledad, aprovechó el resbalón de su marcador y condujo hasta meterse en el área. Allí resolvió como en sus mejores épocas: definición sutil ante el achique de Walter y festejo con baile, como si por un instante nada hubiera cambiado desde sus días dorados.

Ese fue su primer gol desde el 5 de agosto, cuando había marcado por duplicado ante Juventude, y el número 143 con la camiseta de Santos, dato estadístico histórico del club donde explotó y desde donde saltó a la élite mundial hace 15 años.

Pero su noche también tuvo sombras. Porque al inicio del segundo tiempo, en una jugada que parecía rutinaria, llegó tarde a un cruce y terminó golpeando a Reinaldo dentro del área. El árbitro Matheus Delgado no sancionó nada en primera instancia, pero el VAR lo llamó con insistencia. Penal claro.

El propio lateral de Mirassol lo transformó en gol y decretó el 1-1 final que dejó al Santos con sabor amargo y apenas un punto por encima del descenso, con cuatro partidos por delante.

La escena posterior encendió alarmas: un mal apoyo obligó a que Neymar recibiera atención médica y, aunque pudo completar los 90 minutos, las dudas sobre su estado físico volvieron al primer plano. Desde que regresó en enero al club de Pelé, el 10 tuvo más interrupciones que continuidad. Sumó más de 100 días de inactividad por distintas lesiones y nunca logró encadenar una seguidilla de partidos en plenitud. Por eso cada gesto, cada molestia, cada caída genera preocupación inmediata.

Aun así, frente a los 14.317 hinchas que colmaron Vila Belmiro, Neymar ofreció destellos de la estrella que fue: dos gambetas electrizantes, un tiro libre complicadísimo que obligó al arquero Walter a revolcarse para evitar la caída de su valla y un liderazgo técnico que, incluso entre altibajos, sigue siendo diferencial en un equipo que necesita mucho más que eso para salir de la zona roja.

Después del pitazo final se quedó discutiendo con el árbitro un par de decisiones, todavía molesto por el penal que había cometido. Ese gesto, mezcla de impotencia y frustración, también habla del momento incómodo que atraviesa.

Neymar finaliza su contrato con Santos el 31 de diciembre de este año Agencia AFP

Un futuro incierto

Más allá de su actualidad en la cancha, Neymar también es noticia fuera de ella. Su contrato con Santos finaliza el 31 de diciembre, lo que lo convierte en una pieza codiciada para varios clubes europeos que buscan un golpe de efecto de cara a la próxima temporada. Según adelantó el periodista italiano especializado en traspasos Fabrizio Romano, equipos de la Premier League ya hicieron consultas formales para conocer su situación médica y contractual, tentados por la posibilidad de incorporarlo sin pagar traspaso.

La idea no es descabellada: a sus 33 años, Neymar combina interrogantes físicos con un magnetismo deportivo y comercial que ningún otro jugador en situación de libre puede ofrecer. Para los clubes ingleses, siempre atentos al impacto global, representa una apuesta riesgosa pero tentadora. Y la Premier podría ser el escenario donde el brasileño intente un último gran relanzamiento.

El asunto también tiene ramificaciones en la selección. Desde que Carlo Ancelotti asumió en Brasil, Neymar no volvió a ser citado. El entrenador no cerró la puerta, pero la condicionó a un nivel competitivo que el 10 todavía no logra sostener. Si quiere estar en el Mundial 2026, necesita una liga que le permita recuperar ritmo real. Y la Premier, para eso, aparece como la vía más exigente y, quizás, también la más lógica.

Neymar posa con la camiseta de Boca que le envió su amigo Leandro Paredes

En la Argentina, mientras tanto, el nombre de Neymar volvió a aparecer en escena por una frase de Leandro Paredes, amigo íntimo del delantero. Consultado sobre la posibilidad de convencerlo para jugar en Boca, el volante sonrió y respondió:“Hablo mucho con Ney, somos amigos… Lo esperamos si quiere venir”, remató entre risas. Rápidamente agregó: “Hay que respetar a los otros clubes y las decisiones de cada jugador”, aunque el guiño ya estaba hecho y dio la vuelta al continente.

Si bien hoy ese escenario es fantasioso —y el propio Neymar tiene prioridades deportivas más altas—, el comentario agitó el ambiente y volvió a mostrar el magnetismo que el 10 mantiene en cualquier conversación futbolera, en cualquier rincón del mundo.