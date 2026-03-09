Cómo fue el despido fulminante de Hernán Crespo de San Pablo, puntero del Brasileirão

La noticia sorprendió hasta a los periodistas brasileños que cubren la actividad diaria de San Pablo. El despido de Hernán Crespo anunciado por el club después del mediodía de este lunes fue tomado con incredulidad, nadie lo esperaba, con el equipo puntero e invicto en el Brasileirão, junto con Palmeiras, al cabo de cuatro fechas.

“Fue una bomba”, es la síntesis que hizo una parte de la prensa deportiva paulista. El comunicado oficial de San Pablo comienza así: “São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de porteros Gustavo Nepote”. Tras detallar las estadísticas de los dos pasos -el primero fue entre febrero y octubre de 2021- del director técnico argentino, San Pablo cierra la nota con el “deseo de éxito en sus futuras carreras a Hernán Crespo y su cuerpo técnico”.

São Paulo comunica saída de Hernán Crespo



O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River, Crespo estuvo entre los candidatos a sucederlo, aunque siempre como una alternativa por debajo de la de Eduardo Coudet. En ese momento, el exdelantero respondió en Brasil a la pregunta de si el hincha de San Pablo podía quedarse tranquilo sobre su continuidad: “Todo el mundo sabe mi historia con River, es un gigante del fútbol mundial, como San Pablo. Es un cumplido que pueda haber un interés en mí, pero lo tomo con tranquilidad. Estoy enfocado en mi trabajo. Es un placer estar y trabajar en San Pablo. Y punto, no tengo nada más que agregar”.

Con el correr de las horas comenzaron a trascender los motivos de esta abrupta ruptura. Este lunes hubo una reunión entre los dirigentes y Crespo, tras la cual el club interpretó que el entrenador no estaba alineado con los planes para este año, y tomó la decisión de destituirlo.

Hubo criterios dispares: Crespo pretendía darle prioridad al Brasileirão, mientras que la dirigencia puso como objetivos la Copa Sudamericana y la Copa Brasil. Pese a las diferencias, Crespo estaba dispuesto a quedarse, pero el club (es asociación civil, no SAD) rompió el vínculo y le pagará una indemnización de algo menos de un millón de dólares.

Crespo había llegado a mediados de junio para comenzar un segundo ciclo en San Pablo RODRIGO BUENDIA - AFP

El periodista Gabriel Sá, de UOL Esporte, contó los entretelones: “Crespo no esperaba ser despedido. Recibió la noticia con total sorpresa y reunió al grupo en pocos minutos para anunciar su salida. Emocionado, el entrenador habló durante unos minutos y fue aplaudido por los jugadores al despedirse. La directiva aún veía deficiencias en su trabajo. Además de la insatisfacción con el plan de entrenamiento, otra razón esgrimida entre bastidores es la falta de compenetración con el plantel. Hubo descontento con el hecho de que diera tres días libres en la semana de preparación posterior al campeonato estadual (de lunes a miércoles) y con la duración de los entrenamientos semanales. Internamente, se considera que Crespo expuso a los jugadores más de lo necesario en ciertas ruedas de prensa. Además, la declaración del técnico de que alcanzar los 45 puntos sería el principal objetivo del equipo en el Brasileirão fue interpretada por algunos miembros de la directiva como una señal de pensar en pequeño”.

Fuentes cercanas a Crespo calificaron de “injusta” la medida de la directiva. Consideran que debió trabajar en condiciones que distaban de ser las ideales, desde las deudas acumuladas, pasando por el estado deficiente de los campos de entrenamiento, hasta llegar a la falta de los refuerzos pretendidos.

A principios de marzo, San Pablo fue eliminado por Palmeiras en las semifinales del torneo estadual paulista, pero es uno de los punteros del Brasileirão, con victorias sobre Flamengo, Gremio y Curitiba, y un empate frente a Santos. El goleador del equipo es el exBoca Jonathan Calleri, que declinó un supuesto interés de River para reforzar el puesto de centro-delantero. Los otros argentinos del plantel son los defensores Alan Franco y Enzo Díaz.

Calleri lo despidió afectuosamente en una historia en Instagram: “Hernán querido, muchas gracias por el cariño y el respeto que nos diste en todo este tiempo. No pudimos ser campeones juntos, pero el fútbol da revancha. Te deseo todos los éxitos”.

El posteo afectuoso de Calleri

Hernán Crespo

En su primer ciclo, Crespo obtuvo el estadual paulista. Tras una experiencia en Qatar (Al-Duhail) y en los Emiratos Árabes Unidos (Al-Ain), regresó en julio de 2025, con un contrato hasta fines de este año. En esta segunda etapa dirigió en 46 encuentros, con 22 victorias, seis empates y 18 derrotas.

Conocida la noticia, el volante Alisson, cedido en préstamo por San Pablo a Fluminense, publicó en las redes sociales un posteo que se interpretó como un cuestionamiento a Crespo: “Dios nunca duerme, la verdad siempre sale a la luz. Para mí, el carácter nunca es negociable. Oye, ¿nadie dice la verdad? Qué raro, ¿no?“.

Las gestiones para designar a un sucesor ya están en marcha. El primer nombre que se mencionó fue el de Filipe Luis, cuya salida de Flamengo también fue un baldazo de agua fría, pero el exlateral izquierdo respondió que durante este año no desea dirigir en Brasil. Algunos dirigentes le apuntaron a Fernando Diniz, ex-Fluminense e interino de la selección de Brasil, pero finalmente quien tiene más posibilidades es Roger Machado, cuya carrera de más de una década se desarrolló íntegramente en equipos brasileños, con un paso por Inter de Porto Alegre hasta septiembre de 2025.