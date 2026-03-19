Cinco toques y bombazo al ángulo: el Fluminense de Zubeldía ganaba y gustaba, pero cayó en la trampa del peor resultado

El 11 de enero pasado, un terremoto sanitario y emocional.

Luis Zubeldía, el director técnico de Fluminense, fue operado del corazón y debió guardar reposo durante dos semanas. El club carioca informó en X que fue sometido a una angioplastia con colocación de stent y que se realizó sin complicaciones.

“El procedimiento fue exitoso, pero su regreso a sus funciones se ha extendido hasta 15 días”, escribió Fluminense en la red social. Por ese motivo, el DT argentino, de 45 años, se ausentó de los entrenamientos y no pudo acompañar al equipo en su debut en el Campeonato Carioca.

Luis Zubeldia, durante el clásico contra Vasco da Gama Wagner Meier - Getty Images South America

Por esas horas, su mujer, Ludmila Bowie, publicó un posteo en sus redes sociales, donde detalló: “Gracias a todos por escribir. Luis ya está bien y mañana (lunes) le dan el alta. Gracias a todos por su amor y lindas palabras”.

Lucho es un hombre muy querido en el ambiente. Periodista deportivo egresado en el Círculo de Periodistas Deportivos, docente y compinche, tan analítico como desatado, comenzó su carrera como entrenador en 2008, cuando se hizo cargo de Lanús. Pero había arrancado antes, como ayudante de campo de Ramón Cabrero. Desde entonces, dirigió a Barcelona de Guayaquil, Racing, Liga de Quito, Santos Laguna de México, Independiente Medellín, Alavés de España y Cerro Porteño de Paraguay. Además, tuvo un segundo ciclo en el club granate. En 2023 ganó la Copa Sudamericana y el Campeonato Ecuatoriano con Liga de Quito.

Hercules convirtio un golazo, pero luego todo se derrumbó MAURO PIMENTEL - AFP

Desde hace un mes, mes y medio, se siente pleno, entero. Flu es uno de los equipos que mejor juegan en el Brasileirao, según la mirada de los medios brasileños. Se encuentra en el cuarto puesto, a tres puntos de Palmeiras, el líder. En uno de los clásicos de Río de Janeiro, este miércoles, le ganaba por 2 a 0 como visitante a Vasco Da Gama, con tantos de Agustin Canobbio y Hércules, una joya que fue viral y excedió el mundo del fútbol brasileño.

Cinco toques con control ofensivo y un zapatazo al ángulo. Una locura que invita a pensar que esa clase de golazos se trabajan. No son producto exclusivamente de la improvisación de los intérpretes. Zubeldía es parte de ese pizarrón.

Sin embargo, minutos después, se derrumbó: Vasco lo dio vuelta con tres goles, el último, en el descuento. De ganar, Fluminense hubiera alcanzado la cúspide junto con Palmeiras. De todos modos, el equipo rojo y verde genera respeto. Sobre todo, en la figura del entrenador argentino, que días atrás le contó a Olé algunos detalles de la operación que le cambió la vida. De algún modo, su equipo también juega con el corazón en la mano.

Zubeldía contó detalles de la operación de corazón MAURO PIMENTEL - AFP

Contó cómo vive su recuperación luego de someterse a una angioplastia con colocación de stents, un procedimiento que se realiza para abrir arterias coronarias estrechas o bloqueadas y mejorar el flujo sanguíneo. “No tomo conciencia todavía de que tengo cuatro stents con 45 años”, reveló el DT. Y asumió su responsabilidad como paciente.

“El cardiólogo siempre me llama la atención por cómo vivo el fútbol, por la pasión que uno siente”, admitió. De todos modos, en un primer momento la situación resultó un fuerte impacto. “Fue un golpe al principio, una sorpresa, pero después en frío digo: ‘bueno, hay que hacer esto para estar mejor’”, señaló.

Zubeldía atraviesa esa situación de salud mientras vive un buen presente deportivo en Brasil. Llegó a Fluminense en septiembre de 2025 tras su paso por San Pablo, y recientemente fue elegido como el mejor entrenador del Campeonato Estadual de Río de Janeiro 2026.

GOL DO FLUMINENSE!



⚽️ Hércules | Vasco 0x2 Fluminense



🏆 Brasileirão Série A | 7ª Rodada



#️⃣ #BrasileirãoSérieA | #VASxFLUpic.twitter.com/eNNXAheCJC — ⚽️ Aʀʀᴜᴅᴀ TV (@arrudatvoficial) March 19, 2026

“Viste que uno a veces tiene un problema de salud oculto, entonces empiezo a ver el vaso medio lleno: haber encontrado un problema a tiempo”, tomó nota el conductor que se adaptó sin problemas en el Brasileirao.

“Di en la tecla con un estudio llamado angiotomografía. Es increíble que esté haciendo recomendaciones médicas, pero la verdad es que sirve para detectar estas cosas”, advirtió. Mientras tanto, Fluminense va, va y va. Por descuidarse tanto, cambió una victoria segura por una derrota. Tal vez, sea otro mensaje para un entrenador que se desvive por su profesión.