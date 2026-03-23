Memphis Depay usó su celular mientras estaba en el banco de suplentes y se fastidió por las críticas

El empate 1-1 entre Corinthians y Flamengo por el Brasileirão dejó una escena que se volvió viral y sacó del foco el resultado: la actitud de Memphis Depay, quien utilizó su teléfono celular mientras estaba en el banco de suplentes luego de haber salido lesionado en el primer tiempo.

El delantero neerlandés estuvo en la cancha apenas 22 minutos. Durante ese tramo inicial, evidenció molestias físicas que lo obligaron a salir del partido de manera anticipada. Tras su reemplazo, se dirigió al vestuario y, ya en la segunda mitad, regresó para ubicarse junto al resto de sus compañeros en el banco.

Fue en ese contexto cuando se produjo la situación que generó repercusión. Mientras el encuentro continuaba con el marcador igualado, las cámaras captaron a Depay utilizando su teléfono móvil durante varios minutos. Según se observó, el atacante atendió una llamada, lo que motivó la intervención de integrantes del cuerpo técnico, que le solicitaron que dejara de usar el dispositivo en ese momento.

Depay marcó apenas un gol en lo que va del año PABLO PORCIUNCULA - AFP

La secuencia se difundió rápidamente en redes sociales y provocó diferentes reacciones. En paralelo al desarrollo del partido, las imágenes comenzaron a circular y generaron cuestionamientos sobre la conducta del futbolista en pleno encuentro.

Horas después, el propio jugador se refirió públicamente al episodio. A través de su cuenta en redes sociales, explicó que la llamada tenía un motivo específico vinculado a su estado físico. “Simplemente quiero aclarar que mi llamada telefónica tenía como único propósito comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado dentro del vestuario por la lesión. Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando por días mejores”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).

Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.

I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.

I’m Upset with the result of the game as well.… — Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026

El episodio se produjo en un contexto particular dentro del club brasileño. Desde su llegada, Depay estuvo bajo observación por parte de los hinchas, en especial por el monto de su contrato, que asciende a 13 millones de euros anuales. A su vez, el rendimiento del delantero en lo que va de la temporada 2026 fue acotado, con un gol en siete partidos entre el torneo estadual y el Brasileirão.

En los días previos al encuentro frente a Flamengo, el futbolista ya había manifestado su postura respecto del entorno que rodea su presente en Brasil. En declaraciones públicas, sostuvo que percibe un clima adverso en torno a su figura y que algunos aspectos de su situación contractual generan cuestionamientos. “Siento que mucha gente juega en contra de Corinthians”, señaló en ese momento.

Depay integra la lista de convocados por Koeman para los dos amistosos de Países Bajos ante Noruega y Ecuador Soccrates Images - Getty Images Europe

Más allá de la controversia en su club, Depay continúa dentro de la consideración del seleccionado de Países Bajos. El delantero forma parte de la lista de 26 convocados por Ronald Koeman para los próximos compromisos internacionales, en los que el equipo europeo se enfrentará a Noruega en Ámsterdam (27 de marzo) y a Ecuador en Eindhoven (31 de marzo), en el marco de la preparación para el Mundial 2026.

Entre las novedades se destaca el debut del mediocampista Kees Smit, de 20 años, proveniente del AZ Alkmaar. Además, regresan al conjunto naranja Justin Bijlow (Genoa), los defensores Stefan de Vrij y Jorrel Hato, y los delanteros Brian Brobbey y Wout Weghorst.