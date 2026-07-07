A qué hora es el partido de Argentina vs. Egipto hoy

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La selección argentina protagoniza el primer partido de los dos que tiene la jornada que cierra los octavos de final del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026
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La selección argentina protagoniza este martes el primero de los dos partidos de la jornada del Mundial 2026 que cierra los octavos de final. Desde las 13 (horario de argentino) se enfrenta a Egipto, por el penúltimo cupo de clasificación a la llave que contiene a los mejores ocho equipos de lo que va de la competencia. El ganador de este encuentro se medirá con el vencedor de Suiza vs. Colombia, que juegan a continuación y le bajan el telón definitivo a esta instancia. Todos los detalles de los partidos de la Copa del Mundo se pueden seguir en vivo en canchallena.com.
El encuentro, que se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.
La Argentina avanzó a los octavos de final pero sufrió mucho más de lo pensado para derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles de la albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos africanos. El gran objetivo de la Argentina es defender el título obtenido en Qatar 2022, aunque para eso deberá mejorar algunos aspectos que lo dejaron expuesto frente a los caboverdianos.
Los Faraones, por su parte, pasaron por penales luego de empatar 1 a 1 con Australia por los tantos de Emam Ashour -E- y Mohamed Hany en contra -A-. En la tanda, los egipcios festejaron por 4 a 2 gracias a las anotaciones de Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid. Por el lado de los australianos convirtieron Jackson Irvine y Awer Mabil, pero malograron sus remates Harry Souttar y Lucas Herrington.
Argentina vs. Egipto: todo lo que hay que saber
- Octavos de final del Mundial 2026.
- Día: Martes 7 de julio.
- Hora: 13 (Horario argentino).
- Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.
- Árbitro: Francois Letexier (Francia).
- TV: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.
- Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.40 contra los 10.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Egipto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.00.
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