Horario de Argentina vs. Egipto de este martes 7 de julio, por el Mundial 2026

La selección argentina se mide con Egipto en busca de uno de los pocos boletos disponibles que quedan para los cuartos de final del Mundial 2026, instancia que quedará definida este mismo martes cuando a continuación del partido de la albiceleste se midan Suiza y Colombia. El encuentro, que inicia a las 13 (horario argentino), se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Además, el juego que se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

La selección argentina mostró muchas grietas en su victoria ante Cabo Verde, por lo que necesita mejorar PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Argentina vs. Egipto: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Mundial 2026.

Día : Martes 7 de julio.

: Martes 7 de julio. Hora : 13 (Horario argentino).

: 13 (Horario argentino). Estadio : Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Árbitro : Francois Letexier (Francia).

: Francois Letexier (Francia). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

La Argentina avanzó a los octavos de final pero sufrió mucho más de lo pensado para derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles de la albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos africanos. El gran objetivo de la Argentina es defender el título obtenido en Qatar 2022, aunque para eso deberá mejorar algunos aspectos que lo dejaron expuesto frente a los caboverdianos.

Los Faraones, por su parte, pasaron por penales luego de empatar 1 a 1 con Australia por los tantos de Emam Ashour -E- y Mohamed Hany en contra -A-. En la tanda, los egipcios festejaron por 4 a 2 gracias a las anotaciones de Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid. Por el lado de los australianos convirtieron Jackson Irvine y Awer Mabil, pero malograron sus remates Harry Souttar y Lucas Herrington.

Egipto, que eliminó a Australia por penales, quiere dar el golpe ante la Argentina, campeona en ejercicio Julio Cortez - AP

La Argentina y Egipto se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en un amistoso en marzo de 2008, en El Cairo. El conjunto dirigido por entonces por Alfio Basile ganó 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

El vencedor del cruce avanzará a cuartos de final de la Copa del Mundo en curso y esperará por Suiza o Colombia, que se enfrentarán a las 17 en Vancouver.