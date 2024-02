escuchar

La selección argentina Sub 23 mantiene latente la posibilidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024, aunque no será una tarea sencilla. Tras el empate 2 a 2 ante Venezuela en el comienzo del cuadrangular final del Preolímpico, el equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrenta a Paraguay con la obligación de sumar de a tres para no llegar a la última jornada, en la que se enfrentará con Brasil, con ínfimas chances de hacerse con uno de los dos boletos disponibles. El encuentro se disputa este jueves a las 17 (horario argentino), con televisación de TyC Sports y DSports. Además, también se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Ambos seleccionados ya se enfrentaron en la jornada inicial de la zona B, en un compromiso que finalizó 1 a 1 gracias a las anotaciones de Diego Gómez y Luciano Gondou. Para este partido y en comparación con aquel, la Argentina está obligada a realizar modificaciones por la expulsión de Valentín Barco frente a Venezuela. Además, tampoco jugarían Cristian Medina y Juan Sforza, quienes serían reemplazados por Claudio ‘Diablito’ Echeverri y Federico Redondo.

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano 2024.

Día: Jueves 8 de febrero.

Hora: 17.

Árbitro: A confirmar.

Estadio: Nacional Brígido Iriarte, Caracas, Venezuela.

Argentina vs. Paraguay: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 17 en Caracas, Venezuela, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports Y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva de TyC Sports directamente a través del cableoperador para ver el partido (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Flow - TyC Sports.

Telecentro Play - TyC Sports.

DGO - TyC Sports o DSports.

La etapa final comenzó este lunes y se extenderá hasta el domingo 11 de febrero, día en el que la Argentina se enfrentará a Brasil. La albiceleste, bicampeona olímpica (Atenas 2004 y Beijing 2008), quiere lograr el sexto título en un Preolímpico tras haberlo conseguido en Perú 1960 y 1964, Colombia 1980 y 2020, y Chile 2004. Javier Mascherano, actual DT del seleccionado estuvo presente en ambas consagraciones.

Javier Mascherano sueña con clasificar a la selección argentina Sub 23 a los Juegos Olímpicos FEDERICO PARRA - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.70 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Posibles formaciones

Argentina : Leandro Brey ; Juan Nardoni , Marco Di Césare , Nicolás Valentini , Aaron Quirós ; Ezequiel ‘Equi’ Fernández , Federico Redondo o Juan Sforza , Claudio Echeverri o Baltasar Rodríguez ; Thiago Almada , Pablo Solari y Santiago Castro .

: Leandro ; Juan , Marco , Nicolás , Aaron ; Ezequiel ‘Equi’ , Federico o Juan , Claudio o Baltasar ; Thiago , Pablo y Santiago . Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo De Jesús, Gilberto Flores, Daniel Rivas; Fabrizio Peralta, Marcelo Fernández, Wilder Viera, Diego Gómez, Marcelo Pérez e Iván Leguizamón.