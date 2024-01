escuchar

Boca Juniors afronta una pretemporada en la que tiene la obligación de mejorar el rendimiento mostrado en el 2023, con el fin de eliminar las críticas y cumplir con los objetivos que demanda la institución. Para eso, el flamante DT, Diego Martínez, prueba diferentes esquemas y le da oportunidades a la gran mayoría de los jugadores que integran el plantel en los amistosos. El 13 de enero tuvo la primera prueba y la superó con un triunfo ajustado, por 1 a 0, ante Gimnasia y Tiro de Salta. Y este sábado tiene por delante un escollo mucho más complejo, con el que también deberá medirse en los torneos nacionales: Talleres de Córdoba.

El duelo ante la ‘T’, que se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 21.30, será el primer gran desafío, más allá de que no sea por los puntos, del nuevo cuerpo técnico boquense. Un rival duro, con grandes futbolistas, aunque con un presente algo similar, ya que Walter Ribonetto tendrá su debut como entrenador en el banco de suplentes tras la salida de Javier Gandolfi, quien ahora está al mando de Independiente del Valle. De todas maneras, el compromiso le servirá a ambos equipos para medir fuerzas y empezar a conformar una base de lo que será el once titular de cara a la competencia oficial.

El primer amistoso de la era Martínez en Boca, culminó con un triunfo 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro X @BocaJrsOficial

Talleres vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada

Día: Sábado 20 de enero

Hora: 21.30

Estadio: Mario Alberto Kempes

Cómo ver online el partido

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 en Córdoba y no se puede ver por televisión. La única posibilidad de seguirlo en vivo es a través de la plataforma de streaming Star+, que requiere de una suscripción activa para poder ser utilizada.

A diferencia de otros clubes, Boca optó por no salir del país para realizar la pretemporada. Se entrena en Ezeiza y mira con atención un año en el que disputará varios campeonatos, aunque con una resonante ausencia: no estará en la Copa Libertadores, ya que apenas pudo clasificarse a la Sudamericana. Sin embargo, el plantel se pone a punto bajo las órdenes de Martínez y con los refuerzos que ya empezaron a llegar, como Cristian Lema y Kevin Zenón. En contrapartida, Valentín Barco fue presentado como nuevo futbolista de Brighton este sábado, por lo cual, ya no cuenta con él.

From Boca to Brighton. 😍✨ pic.twitter.com/0IdIeNqges — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 20, 2024

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con una leve ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 2.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Posibles formaciones

Talleres : Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodriguez, Francisco Saavedra; Juan Portilla, Luis Sequeira; Luis Angulo, Rubén Botta, Ramón Sosa y Nahuel Bustos.

: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodriguez, Francisco Saavedra; Juan Portilla, Luis Sequeira; Luis Angulo, Rubén Botta, Ramón Sosa y Nahuel Bustos. Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni.