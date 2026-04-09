Argentina ya tiene rivales para los últimos amistosos antes del Mundial: Honduras e Islandia

La selección argentina ya tiene rivales confirmados para sus últimos compromisos antes de la Copa del Mundo. En la fecha FIFA que se extenderá entre el 1° y el 9 de junio, con el plantel ya instalado en los Estados Unidos y a la espera del debut frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas City, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con dos seleccionados que tampoco figuran en el top 50 del ranking: Honduras e Islandia.

El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras, en el Kyle Field de College Station, Texas, y el segundo, el martes 9, frente a Islandia, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Ambos encuentros se jugarán con la lista definitiva ya resuelta, ya que el plazo máximo para presentar la nómina final de 26 futbolistas vence el sábado 30 de mayo.

Honduras, 66ª en el ranking FIFA, había sido el penúltimo adversario de la selección en la antesala del Mundial de Qatar: aquella vez, el partido se disputó en Miami y terminó con triunfo 3 a 0 con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez, de la selección de Argentina, festeja su gol en un partido amistoso ante Honduras, el viernes 23 de septiembre de 2022, en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Wilfredo Lee)

En las eliminatorias de la Concacaf, Honduras fue líder de su grupo en la primera fase, pero no logró sostener ese rendimiento en la instancia siguiente: en el cuadrangular final junto a Haití, Costa Rica y Nicaragua, del que solo el primero obtenía el boleto al Mundial, terminó segundo, a dos puntos de los haitianos.

El historial ante Islandia, en tanto, registra un solo antecedente: fue en el debut en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en el que Argentina igualó 1-1, con gol de Sergio Agüero, mientras que Lionel Messi falló un penal. En el camino rumbo a Norteamérica 2026, Islandia quedó fuera de carrera en la fase de grupos, tras finalizar en la tercera posición de su zona, por detrás de Francia y Ucrania.