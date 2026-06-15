A qué hora juega hoy Uruguay vs. Arabia Saudita y por dónde se puede ver en vivo

Uruguay y Arabia Saudita juegan este lunes por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro comienza a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. Se puede ver en vivo a través de Telefé, TyC Sports, DSports, el canal 109 de Flow, y las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado árabe quiere repetir el batacazo que dio en la primera jornada del Mundial Qatar 2022, cuando derrotó a la selección argentina por 2 a 1. Además, quiere, superar la etapa de grupos, una instancia a la que únicamente llegó en Estados Unidos 1994, cuando perdieron en octavos de final contra Suecia. Desde aquella edición, participó en cinco Copas del Mundo y siempre se despidió en la primera ronda.

Salem Al Dawsari le convirtió un golazo a la Argentina en 2022 y quiere brillar ante Uruguay AP

En tanto la Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, tiene la obligación de ganar sus dos primeros compromisos ante Arabia Saudita y Cabo Verde. Este objetivo resulta vital para llegar a la última jornada con chances concretas de arrebatarle el primer puesto de la zona a España, el máximo candidato del grupo, que empató sorpresivamente con los africanos en el comienzo de la actividad de este lunes.

El ‘Loco’ afronta su segunda experiencia mundialista y buscará reivindicarse de la eliminación en la etapa de grupos que sufrió con la selección argentina en Corea-Japón 2002. En aquella ocasión cosechó cuatro puntos con la Albiceleste, producto de un triunfo ante Nigeria, una derrota frente a Inglaterra y un empate contra Suecia en la última fecha.

Marcelo Bielsa falló en su primera experiencia mundialista, por lo que quiere reivindicarse Captura TV

Arabia Saudita vs. Uruguay: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 19 (horario argentino) en Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

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Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

El historial entre uruguayos y árabes registra apenas tres antecedentes con una paridad absoluta. Cada equipo sumó un triunfo y empataron en el compromiso restante. La última vez que se enfrentaron fue el 20 de junio de 2018, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Rusia, cuando Uruguay ganó por la mínima diferencia con un gol de Luis Suárez.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Uruguay corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.47 contra los 8.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Arabia Saudita. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.52.