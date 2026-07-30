Cómo va Boca vs. O’ Higgins por la Copa Sudamericana 2026

0’Higgins de Chile y Boca Juniors se enfrentan en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua con arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez en el encuentro de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo en común de avanzar a los octavos y ser rival de Recoleta de Paraguay.

En la ida el xeneize se impuso 1 a 0 en la Bombonera con gol de Miguel Merentiel, por lo que afronta el cotejo con una mínima ventaja.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Flow en el Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Promediando el primer tiempo del juego, igualan 0 a 0.

Lo que hay que saber de O’Higgins vs. Boca

El combinado trasandino es dirigido por el argentino Lucas Bovaglio y tiene ante sí la posibilidad de hacer historia y eliminar a un gigante de América, al que le jugó de igual a igual en el primer encuentro. En la etapa de grupos del torneo conformó el C y se ubicó segundo por detrás de San Pablo con 10 puntos con tres victorias, un empate y dos derrotas. En la primera división de Chile marcha décimo, muy lejos del líder Colo Colo. En su plantel cuenta con varios argentinos: Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore, Tomás Avilés y Francisco González.

El conjunto porteño decanto en la Copa Sudamericana tras ubicarse tercero en su zona en la Libertadores por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil. El contexto, negativo por la tempranera eliminación en el máximo certamen continental y en octavos de final del Torneo Apertura en el primer semestre más la dura derrota ante Deportivo Riestra 3 a 0 del domingo pasado por el Clausura; hace que el cuarto partido de Rodolfo Arruabarrena como DT sea transcendental.

Leandro Paredes es titular en Boca en la visita a O'Higgins en Chile Marcelo Endelli - Getty Images South America

Es así que en la formación inicial el ‘Vasco’ dispone de los jugadores que son ‘titulares’, con la continuidad de Álvaro Montero en el arco, de Leandro Paredes en el mediocampo y Sebastián Villa en la ofensiva. La buena noticia es el regreso de Leandro Lozano, ya recuperado de una lesión muscular, para ocupar el lateral derecho.

Para el elenco del barrio porteño de la Boca la Sudamericana no es la obsesión, pero apunta a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales.

La formación de O’Higgins vs. Boca

Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

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Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Boca Juniors por Playoff de la CONMEBOL Sudamericana 2026.



¡Dale equipoooooooo! ¡Junto a nuestra gente, vamos con todo! 💪🏻 #VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/KnQEJVxLsR — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 30, 2026

La formación de Boca vs. O’Higgins

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.01 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que le daría la clasificación a la próxima instancia al elenco argentino, paga hasta 3.40.

La historia de Boca en la Copa Sudamericana

Boca participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

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