River y Lanús se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se metió en la instancia de eliminación directa del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino tras quedar cuarto en el Grupo B con 26 puntos al igual que Barracas Central, al que superó por diferencia de gol (+7 contra +4 del Guapo). Fue finalista del Torneo Apertura en el primer semestre de este año, certamen en el que perdió la definición ante Belgrano, por lo que busca revancha.

Leonardo Ponzio, DT de River, se ilusiona con llevar al club de sus amores hacia una final Gonzalo Colini - La Nación

El Granate, por su parte, finalizó quinto en la zona A con 26 unidades, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. No pierde desde hace nueve partidos y buscará estirar su buena racha ante un rival al que no derrota desde 2018, cuando lo venció por la mínima diferencia en la Superliga con un gol del uruguayo Alejandro Silva. Desde entonces, el Millonario ganó seis veces y empataron en otros dos compromisos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de agosto del año pasado, en un encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Entonces, empataron 1 a 1 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por los goles de Rodrigo Castillo para el local y de Gonzalo Montiel para el visitante. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez es del 16 de febrero de 2025, por el Apertura de esa temporada, con triunfo de River por la mínima diferencia con un tanto del colombiano Miguel Borja.

En el último partido entre Lanús y River, por el Clausura 2025, empataron 1 a 1 en la Fortaleza Walter Manuel Cortina

River vs. Lanús: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 22 de noviembre.

: Domingo 22 de noviembre. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Pablo Dóvalo.

River vs. Lanús: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.