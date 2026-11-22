Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El Millonario se enfrenta a Lanús este domingo en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026
- 3 minutos de lectura'
River y Lanús se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se metió en la instancia de eliminación directa del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino tras quedar cuarto en el Grupo B con 26 puntos al igual que Barracas Central, al que superó por diferencia de gol (+7 contra +4 del Guapo). Fue finalista del Torneo Apertura en el primer semestre de este año, certamen en el que perdió la definición ante Belgrano, por lo que busca revancha.
El Granate, por su parte, finalizó quinto en la zona A con 26 unidades, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. No pierde desde hace nueve partidos y buscará estirar su buena racha ante un rival al que no derrota desde 2018, cuando lo venció por la mínima diferencia en la Superliga con un gol del uruguayo Alejandro Silva. Desde entonces, el Millonario ganó seis veces y empataron en otros dos compromisos.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de agosto del año pasado, en un encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Entonces, empataron 1 a 1 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por los goles de Rodrigo Castillo para el local y de Gonzalo Montiel para el visitante. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez es del 16 de febrero de 2025, por el Apertura de esa temporada, con triunfo de River por la mínima diferencia con un tanto del colombiano Miguel Borja.
River vs. Lanús: todo lo que hay que saber
- Octavos de final del Torneo Clausura 2026.
- Día: Domingo 22 de noviembre.
- Hora: 19 (horario argentino).
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
River vs. Lanús: cómo ver online
El encuentro está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Más leídas de Fútbol
- 1
Boca es mayoría en Barranquilla: miles de hinchas, 2500 policías y un operativo de seguridad histórico
- 2
Harry Kane sufrió una dura lesión y permanecerá fuera de las canchas por varios meses
- 3
Un jugador de Porto marcó un insólito gol en contra y pidió el cambio entre lágrimas: la reacción de sus compañeros
- 4
La escalofriante lesión de Désiré Doué que lo que lo alejará de los canchas por un largo tiempo