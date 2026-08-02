A qué hora juega River vs. Rosario Central hoy

River y Rosario Central se enfrentan este domingo en el marco de la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario perdió los dos partidos que disputó en el certamen local, por lo que está último en su zona. En la primera jornada cayó por la mínima diferencia con Barracas Central por un gol de Gonzalo Morales, quien días después fue apartado del plantel por una denuncia por violencia de género. Luego, en la segunda, perdió por el mismo resultado con Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental con un tanto de Alexis Steimbach.

River perdió los dos partidos que disputó hasta el momento en el Clausura, por lo que está último en su zona Nacho Amiconi

El Canalla, por su parte, se mantiene undécimo con un punto conseguido en el reciente empate 0 a 0 con Racing. Afronta este Clausura en simultáneo con la Copa Libertadores, en la que se enfrentará a Corinthians en octavos de final. El objetivo es clasificarse para la edición 2027 del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, algo que se consigue ganando un título local o siendo el mejor de la Tabla Anual, motivo por el cual el equipo capitaneado por Ángel Di María se metió en la edición de este año.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de mayo de este año, por las semifinales del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Facundo Colidio. En el primer torneo de la temporada también se cruzaron el 1° de febrero en el marco de la tercera jornada, en un compromiso que se disputó en el Gigante de Arroyito y que finalizó 0 a 0.

En el último enfrentamiento entre River y Rosario Central, por las semifinales del Apertura 2026, el Millonario ganó 1 a 0 Manuel Cortina

River vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 2 de agosto.

: Domingo 2 de agosto. Hora : 19.15 (horario argentino).

: 19.15 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.