Víctor Hugo Morales

Las de 1986 y 2022: no puedo optar

“Claramente tendría que optar entre el Mundial de 1986 y el de 2022. Y la verdad es que no me animo a argumentar algo que me deje satisfecho. “Los dos equipos fueron técnicamente muy buenos. Con una gran influencia de Diego Maradona y de Lionel Messi. Ganaron sus partidos de manera contundente. Fue más firme lo de la selección del 86, que no necesitó de los penales. Pero la Argentina, aun en los partidos que definió por penales en Qatar, fue también muy superior a sus adversarios, por lo menos en la mayor parte de los encuentros. “Ambos equipos tuvieron goles brillantes. Fueron muy firmes. El equipo del 86 tenía un gran equilibrio, una defensa inexpugnable, a tal punto que nos vinimos sin saber, con todo respeto por Nery Pumpido, cuál era el nivel que él tenía en ese campeonato del mundo. El Dibu Emiliano Martínez fue una figura fundamental en un par de partidos agónicos para la Argentina. “Esto no implica que debo elegir el 86, porque hubo también una expresión brillante del equipo de Lionel Scaloni. Me quedo con los dos en ese mismo nivel, ambos por encima del 78”.​