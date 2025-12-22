Acassuso le ganó a Armenio, el equipo de Luciano Nakis, y ascendió a la Primera Nacional luego de 79 años

El final fue áspero, tenso y emotivo. Acassuso empató 1-1 con Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz, sostuvo la ventaja obtenida en la ida (1 a 0) y selló un ascenso histórico a la Primera Nacional, categoría a la que no accedía desde 1946. Setenta y nueve años después, el Quemero volvió a pisar la antesala de la elite del fútbol argentino.

El resultado global de 2-1 premió la constancia del equipo de San Isidro, que supo jugar una serie cargada de nervios y administrar con inteligencia cada momento. La final del Reducido de la Primera B Metropolitana tuvo de todo: goles tempraneros, tensión sostenida, empuje desesperado del local y un cierre desbordado de emociones, en donde el tumulto duró poco y un principio de batalla campal se disipó rápido.

ACASSUSO ASCENDIÓ A LA PRIMERA NACIONAL🔵⬆️



El equipo dirigido por Darío Lema se impuso ante Armenio por 2-1 en el global y alcanzó la segunda categoría del fútbol argentino. Tras la obtención del ascenso, hubo incidentes que rápidamente fueron controlados. pic.twitter.com/rUv30DNGoH — TyC Sports (@TyCSports) December 21, 2025

Acassuso golpeó rápido y condicionó el desarrollo desde el inicio. A los 9 minutos del primer tiempo, David Escalante cambió por gol un penal y silenció el estadio. El 1-0 parcial obligó al equipo que preside Luciano Nakis (también prosecretario de AFA), aquel dirigente que quedó rebautizado como “el secanucas” cuando apareció en un video limpiándole el sudor de la parte de atrás de la cabeza a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, durante un partido de la selección argentina en la Copa América 2024.

Luciano Nakis le secó la transpiración a Claudio Tapia y generó repudio en las redes

Armenio tuvo que redoblar esfuerzos: en ese momento, la serie quedaba 2-0 para la visita y el margen de error se reducía al mínimo. Porque la obligación de tener que ir a buscar los dos tantos que hubiera llevado la definición a los penales exponía la última línea en cada contra de Acassuso.

El equipo local tomó la iniciativa, empujado por su gente, pero recién encontró premio en el complemento. A los 25 minutos del segundo tiempo, Nahuel Troxler marcó el empate y encendió la ilusión tricolor. Con ese gol, Armenio necesitaba uno más para igualar la serie.

¡HISTÓRICO MOMENTO PARA ACASSUSO!🔵🏆



Tras derrotar 2-1 en el global a Deportivo Armenio, los futbolistas dirigidos por el Chavo Lema levantaron la copa del Reducido por un lugar en la Primera Nacional. pic.twitter.com/7GgvlrHoKK — TyC Sports (@TyCSports) December 21, 2025

Los minutos finales fueron de resistencia pura. Acassuso se ordenó, defendió con el cuerpo y la cabeza, y soportó cada centro como si fuera el último. Incluso tuvo chances para liquidar la historia de contra, pero la falta de precisión prolongó el suspenso hasta el pitazo final de Hernán Mastrángelo.

El silbatazo desató el desahogo. También, algunos cruces entre futbolistas, con empujones, alguna trompada y corridas que no pasaron a mayores gracias a la rápida intervención de los cuerpos técnicos. La violencia empañó apenas un instante una jornada que quedará grabada a fuego en la historia del club.

¡LO QUE SE PERDIÓ!



Scacchi tuvo el 3-1 en el global, pero lo falló. Acassuso continúa arriba ante Armenio, por un Ascenso al #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/6L9c2AZRgT — TyC Sports (@TyCSports) December 21, 2025

El ascenso de Acassuso se suma al de Ferrocarril Midland, campeón del Apertura y el Clausura, y completa la nómina de equipos promovidos desde la Primera B. Para el Quemero, el logro tiene un peso simbólico enorme: supo transitar la Primera C y hasta la Primera D, antes de reconstruirse paso a paso.

El camino hasta la final fue exigente. Acassuso eliminó a Villa San Carlos en cuartos de final y luego a Real Pilar, avanzando en ambas series con oficio y carácter. Armenio, por su parte, dejó en el camino a Deportivo Italiano y a Argentino de Merlo, este último gracias a la ventaja deportiva tras un empate en el global.

Lo hicimos 💙 pic.twitter.com/bcpGXmgQ6Z — Club Atlético Acassuso (@AcassusoOficial) December 22, 2025

La ida había sido clave. En el estadio La Quema, Acassuso ganó 1-0 con un gol de Felipe Senn, en un partido que dejó secuelas: Ian Pérez y Franco Almanza fueron expulsados en Armenio y no pudieron estar en la revancha. Ausencias que pesaron en una definición tan ajustada.

Además de Midland y Acasusso, desde el Torneo Federal A, que es organizado por el Consejo Federal, también hubo dos ascensos. El primero fue para el Club Ciudad de Bolívar, que en la primera final le ganó a Atlético de Rafaela por penales por 5 a 4, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo regular. Los bonaerenses harán su debut en la B.

Sin embargo, la Crema tuvo su revancha y logró quedarse con el segundo ascenso tras derrotar a San Martín de Formosa 1 a 0, tanto de local como de visitante, para culminar con un global de 2 a 0. Los rafaelinos vuelven a la segunda división tras haber perdido la categoría a finales del 2024.