A 40 años del regreso de Racing a la primera división, historias mínimas, atrapantes y directas al corazón

“Voy a contar algo que no sabe nadie. Estábamos en Santa Fe, habíamos perdido contra Colón y yo estaba desesperado, tomando una cerveza. En una mesa al lado estaba Víctor Hugo Morales, que me llamó y me dijo «Juan, ¿qué va a hacer ahora?». «Tengo que sacar al técnico», le contesté, por Cayetano Rodríguez. Víctor Hugo me avisó: «Ya no está en Vélez Alfio Basile. Está en Mar del Plata ahora». Entonces llamé al [periodista] Ruso Ramenzoni para contactarme con Coco. Cuando nos juntamos, a Coco le pregunté cuánto quería ganar. Me contestó: «¿Vos estás loco o borracho? Después hablamos de eso. Lo que menos me interesa es la plata: vamos a sacar a Racing de la B»”.

Juan De Stéfano, expresidente de Racing y autor de esta revelación en una charla para LA NACION, evoca un punto de inflexión en la historia del regreso de la Academia a la máxima categoría, hecho del que este sábado se cumplen 40 años. El 27 de diciembre de 1985, en el estadio Monumental, Racing rescató un 1-1 frente a Atlanta y soltó el grito de desahogo. Volvía a la primera A. La fecha resultaría un buen augurio, ya que en el calendario de 2001 también sería festiva: de la mano de Reinaldo Mostaza Merlo la Academia resultaría campeón local luego de 35 años de sequía.

“No me acuerdo de cuánto cobró Coco, pero fueron chirolas. Él quería devolver a Racing a primera. Basile es uno de los más grandes de la historia del club; para mí, el entrenador más brillante que tuvimos. Hay que tenerlo presente siempre y recordar también al Racing de José [Pizzuti], otra leyenda”, agrega De Stéfano, uno de los directivos que fueron parte de la comisión directiva que procuraba el ascenso, tras el fatídico desenlace de 1983, cuando el presidente de la institución era Enrique Taddeo.

Alfio "Coco" Basile, en un alto de la práctica de Racing en 1985

A mediados de la década de los ochentas, la gloria doméstica era un nostálgico recuerdo y las urgencias cruzaban a la Academia, que iniciaba su segunda temporada en el viejo torneo de la primera B, tras caer en las finales del Reducido de 1984 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. “Uno de los motivos por los que fracasamos en el primer año es que no conocíamos la divisional”, asevera De Stéfano -presidente de Racing en dos períodos, del 87 al 95-, cuya otra explicación es “la de los dirigentes contras”.

“Los dos contras eran Julio [Grondona, presidente de AFA] y Eduardo Deluca, que fue secretario de la Confederación Sudamericana y presidente de Defensores de Belgrano. El gordo Deluca lógicamente quería que nos quedáramos a vivir en la B”, reconstruye el exmandamás de Racing, que en la campaña de 1985 tuvo a tres entrenadores: Agustín Mario Cejas, Cayetano Rodríguez y Basile.

La designación de Rodríguez fue producto de una elección que 40 años después De Stéfano se reprocha: “Con Cayetano Rodríguez me equivoqué de acá a la luna. Me lo había recomendado el Flaco Menotti, pero [Rodríguez] no le encontró la vuelta”. En el camino de retorno a la elite, el exdirigente rescata el valor de Cejas, además del de Basile: “Agustín Cejas, porque armó al equipo, y Coco, por lo que hizo en un momento muy difícil, son los grandes responsables, junto con los jugadores, de haber devuelto al club a la primera A”.

Pese a su juventud, Gustavo Costas ya era un referente de Racing en 1985

Basile y Cejas, referentes de Racing, tenían en ese plantel a un joven Gustavo Costas, el actual entrenador, que hoy es la representación del sentido de pertenencia del club. Costas sufrió el descenso desde una platea del Cilindro, el 18 de diciembre de 1983, ante otro Racing, el de Córdoba, debido a que una grave lesión le había impedido jugar el tramo final de la dramática temporada.

“Lo viví con mucha angustia, porque encima no podía jugar. Me había roto un tendón rotuliano y pude volver recién en la segunda rueda de la B. Estaba con un yeso que iba desde los dedos del pie hasta la cintura. Me acuerdo de ese día como si fuera hoy”, contó en su momento Costas en El Gráfico sobre la jornada en la que ni el mismísimo Juan José Pizzuti, el director técnico que hizo a Racing campeón intercontinental, logró evitar el peor desenlace desde el banco.

Costas, fanático de la Academia, no usa el color rojo en estos tiempos. Sin embargo, algo lo relacionó con Independiente: como la rodilla se había hinchado tras la primera operación y ponía en riesgo su regreso a las canchas, acudió a Miguel Fernández Schnoor, médico del eterno rival de la ciudad, para intervenirse quirúrgicamente otra vez. El doctor del Rojo, considerado una eminencia entre los futbolistas de esa época, se encargó de la cirugía, que resultó exitosa.

“Después de esa operación estuve otros 60 días con yeso. Me fui a Viedma, donde vivía mi hermana, porque el profe Von Foster me había recomendado hacer la rehabilitación con la arena de ahí, decía que era espectacular. Además, subí y bajé mil veces los escalones de las tribunas de Racing para terminar la recuperación”, rememoró el exdefensor sobre el arduo trabajo para quedar a disposición.

Asado del plantel de Racing en 1985: en la imagen, Walter Fernández (bigote) y Félix Orte a su izquierda, principales referentes

Costas, convertido en referente del equipo dirigido por Basile –su padre futbolístico–, subió por las escaleras del Monumental aquel 27 de diciembre de 1985, cuando el equipo salió a la cancha para terminar con dos temporadas de padecimiento. Una multitud llegó al estadio de River para ver el partido contra Atlanta, y una fanática muy especial esperaba en Avellaneda: Tita Mattiussi.

“Tita lloraba y me decía «Juan, por Dios hagan algo para sacar a Racing de la B». Ella era el paño de las lágrimas de los pibes que sufrían aquel momento, ella fue y es una parte enorme de la historia de Racing. La recuerdo con mucho cariño porque sentía los colores de una manera muy especial. Se rompió la espalda lavando camisetas, hacía todo por amor al club”, pinta De Stéfano sobre la figura de la mujer que literalmente nació, vivió y murió en la Academia, y hoy tiene su nombre en el predio de las divisiones juveniles.

Para Tita, la pérdida de la categoría había sido un golpe terrible. Al día siguiente del descenso, los jugadores y pibes de la pensión no la encontraban por ningún lado y comenzaron a preocuparse. La hallaron en la platea del Cilindro: lloraba en soledad, aún incrédula por lo sucedido. “Tita no se perdía un entrenamiento. Tendía la ropa en el alambrado para estar cerca de los jugadores. Hablaba con Coco y con todos, estaba nerviosa y necesitaba que la convencieran de que Racing no iba a pasar otra temporada en la B. Quería subir inmediatamente”, reconstruyó el futbolista Ítalo Ortiz en el libro Tita, 100 años de la madre de la Academia, de Marcelo Izquierdo.

La página de LA NACION el día después del regreso de Racing a primera división

La ansiedad de Mattiussi era la que tenía en vilo a todos los racinguistas, cuyo único deseo era concluir con el suplicio en el que se había transformado el certamen en el que nuevamente la Academia debía afrontar el octogonal. “Tengo dos stents, dejé medio corazón en esa campaña del ascenso. Pero en ese momento empezó a generarse la base del equipo de Basile que después ganó la Supercopa 88”, sintetiza De Stéfano, que admite haber “llorado después de varios partidos, porque Racing no merecía estar ahí abajo”.

La campaña del ascenso incluyó 42 partidos de la etapa regular del campeonato (17 triunfos, 15 empates y 10 derrotas), en la que Racing terminó un punto atrás del sorprendente San Miguel. En los cuartos de final del Reducido, el primer escollo fue Banfield. En la Bombonera, la Academia ganó por 3-1, pero la jornada quedaría empañada por una noticia trágica: el asesinato de Daniel Alejandro Souto, fanático de 20 años y víctima de una emboscada a tiros por parte de la barra brava de Boca.

Por el hecho detuvieron a Jorge Coqui López, integrante de segundo orden en la línea de mando del grupo de violentos, que un año después fue liberado porque la Justicia dictó la falta de mérito. La muerte de Souto quedó impune, dos años después de la de Roberto Basile, el racinguista al que una bengala marina arrojada de punta a punta por la barra xeneize le perforó el cuello en plena tribuna visitante de la Bombonera, el 3 de agosto de 1983. Apenas condenaron a dos años de prisión a Miguel Herrera y Roberto Camaño, debido a que consideraron “involuntario” el homicidio.

Práctica de Racing en su estadio, en 1985

En la revancha frente al Taladro, la Academia cayó por 3-1 pero avanzó a las semifinales por haber terminado en una mejor posición durante la etapa regular del campeonato. En su semifinal superó por un 5-1 global a Quilmes (2-0 y 3-1), y quedó Atlanta como el último obstáculo para sacar el boleto a la máxima categoría.

“En varios partidos los tocapitos no nos ayudaban, pero formamos un equipo que supo imponerse a todo”, destaca Di Stéfano, que al reflexionar sobre “los dirigentes contras” recuerda una inesperada e indeseable sorpresa reglamentaria. Pese a que en la ida de la final Racing venció por 4-0 a Atlanta, con un doblete de Walter Fernández (máximo artillero del equipo en el año, con 16 goles) y tantos de Miguel Colombatti y Daniel Pavón, la serie estaba lejos de quedar definida: en la revancha no se consideraría la diferencia de goles. Si la Academia perdía por un tanto, tendría que afrontar un tercer encuentro con el Bohemio.

El 4-0 de la ida en la final por el ascenso

“Varios jugadores conocían la categoría, como Walter Fernández, Colombatti –un fenómeno-, [Horacio] Ataddía y [Néstor] Sicher”, repasa el expresidente sobre la conformación del plantel, cuyo héroe aquel 27 de diciembre fue Sicher. El lateral izquierdo –fallecido en septiembre de 2023 a los 63 años– consiguió el golazo en el día del retorno a la máxima categoría.

El gol decisivo en el desquite contra Atlanta

“El cuerpo técnico de Cejas seguía los partidos de Lanús y tuve la suerte de que me eligiera para jugar en Racing. Para mí fue lo más grande que me pasó. Sabíamos de la responsabilidad que teníamos; uno se ponía en la piel del hincha y sabía que había que ascender”, manifestó Sicher en 2021, cuando el club lo invitó al Cilindro a 36 años de su golazo en el Monumental.

Aquella noche Basile alineó a Miguel Wirtz; Washington González, Víctor Longo, Gustavo Costas y Néstor Sicher; Ítalo Ortiz, Horacio Cordero y Horacio Attadía; Félix Orte, Daniel Severiano Pavón y Wálter Fernández. Sincero, Sicher se refirió a su potente zurdazo con destino de red: “Pateé al arco pero no quería ponerla ahí, en el ángulo. No sabía ni como festejarlo. Fue muy emocionante, me puse la camiseta de Racing y me quedó marcada para toda la vida, por eso toda mi familia se hizo hincha del club”. Así como deliró con el tanto, Sicher también sufrió: un golpe de David Millicay le fracturó la mandíbula. “En el entretiempo, Basile me decía «usted no sale ni loco, Sicher». Aguanté y terminé el partido así; iba a jugar como fuera. Fue un día maravilloso”, contó emocionado el autor del gol que abrió la cuenta en la noche que terminaría en empate y desahogo.

Ese día, más temprano, empezaba también un nuevo camino en el plano institucional. En las elecciones, Héctor Rinaldi fue proclamado presidente.

El día del ascenso a primera hubo elecciones en Racing: Héctor Rinaldi (centro) fue consagrado como presidente

El camino de regreso a la primera A fue tortuoso, como el recorrido del micro hacia el Monumental aquella noche. Basile, cabulero de pura cepa, detuvo el ómnibus cuando descubrió que el acompañante del conductor no era el mismo que el de partidos anteriores. Luego de que el DT hiciera bajarse a quien no era parte de los viajes, la delegación siguió la ruta que terminó con Racing en la elite del fútbol local. Para alivio de los miles que alentaron en el Monumental. Para devolverle el alma a Tita, que, también por cábala, lo siguió desde su casa, en las entrañas del Cilindro. Para el desahogo de millones de racinguistas. Para reiniciar la marcha de la Academia hacia páginas gloriosas, que escribiría bastante después.