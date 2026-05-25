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La agenda de la TV del martes: San Lorenzo en la Copa Sudamericana y los argentinos en Roland Garros

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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La presentación en Roland Garros para el argentino Francisco Comesaña, que se mide ante el estadounidense Ethan Quinn
La presentación en Roland Garros para el argentino Francisco Comesaña, que se mide ante el estadounidense Ethan QuinnJoaoPires - Prensa Rio Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 26 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Lanús vs. Mirassol. Fox Sports
  • 19 Liga de Quito vs. Always Ready. Fox Sports 2
  • 21:30 Estudiantes vs. Independiente Medellín. Fox Sports
  • 21:30 Flamengo vs. Cusco FC. Fox Sports 2
  • 21:30 Nacional vs. Coquimbo Unido. Fox Sports 3
  • 21:30 Universitario vs. Deportes Tolima. Disney+
Estudiantes recibe a Independiente Medellín
Estudiantes recibe a Independiente Medellín Ivan Valencia - AP

Copa Sudamericana

  • 19 Gremio vs. Montevideo City Torque. DSports + (1613)
  • 19 Millonarios vs. O’Higgins. ESPN 3
  • 19 Palestino vs. Deportivo Riestra. ESPN 2
  • 19 San Pablo vs. Boston River. DSports 2 (1612)
  • 21:30 San Lorenzo vs. Recoleta. DSports (1610)
  • 21:30 Santos vs. Deportivo Cuenca. DSports (1611)
San Lorenzo recibe a Recoleta y busca la clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana
San Lorenzo recibe a Recoleta y busca la clasificación a los octavos de la Copa SudamericanaDANIEL DUARTE - AFP

Ligue 1

  • 15.45 Saint-Étienne vs. Niza, por los playoffs. Disney+

TENIS

Roland Garros

  • 6 La primera rueda, con Daniil Medvedev vs. Adam Walton, Facundo Díaz Acosta vs, Zhizhen Zhang, Sebastián Báez vs. Román Burruchaga, Francisco Comesaña vs. Eithan Quinn y Juan Manuel Cerúndolo vs. Jacob Fearnley. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 15 Jannik Sinner vs. Clement Tabur, por la primera ronda. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 20:30 Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs. Juego 5 de la final de la conferencia oeste. TNT Sports Premium

CICLISMO

Giro de Italia

  • 8.30 La etapa 16. DSports 2 (1612)
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