La agenda de la TV del martes: San Lorenzo en la Copa Sudamericana y los argentinos en Roland Garros
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 26 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Lanús vs. Mirassol. Fox Sports
- 19 Liga de Quito vs. Always Ready. Fox Sports 2
- 21:30 Estudiantes vs. Independiente Medellín. Fox Sports
- 21:30 Flamengo vs. Cusco FC. Fox Sports 2
- 21:30 Nacional vs. Coquimbo Unido. Fox Sports 3
- 21:30 Universitario vs. Deportes Tolima. Disney+
Copa Sudamericana
- 19 Gremio vs. Montevideo City Torque. DSports + (1613)
- 19 Millonarios vs. O’Higgins. ESPN 3
- 19 Palestino vs. Deportivo Riestra. ESPN 2
- 19 San Pablo vs. Boston River. DSports 2 (1612)
- 21:30 San Lorenzo vs. Recoleta. DSports (1610)
- 21:30 Santos vs. Deportivo Cuenca. DSports (1611)
Ligue 1
- 15.45 Saint-Étienne vs. Niza, por los playoffs. Disney+
TENIS
Roland Garros
- 6 La primera rueda, con Daniil Medvedev vs. Adam Walton, Facundo Díaz Acosta vs, Zhizhen Zhang, Sebastián Báez vs. Román Burruchaga, Francisco Comesaña vs. Eithan Quinn y Juan Manuel Cerúndolo vs. Jacob Fearnley. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 15 Jannik Sinner vs. Clement Tabur, por la primera ronda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
La NBA
- 20:30 Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs. Juego 5 de la final de la conferencia oeste. TNT Sports Premium
CICLISMO
Giro de Italia
- 8.30 La etapa 16. DSports 2 (1612)
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