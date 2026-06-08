Acertaron los últimos cuatro campeones del mundo y ahora auguran que España será el ganador del Mundial 2026

EA Sports, famosa por publicar simulaciones de resultados deportivos, volvió a meterse de lleno en el Mundial. Como otros años, la desarrolladora de juegos auguró qué selección será la próxima ganadora del máximo torneo del fútbol. España fue el combinado elegido para quedarse con el añorado trofeo.

“Hemos predicho cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón?”, escribieron desde la cuenta oficial de la empresa junto a una bandera y foto de la selección española.

Dieron los nombres de los últimos cuatro campeones del mundo y ahora auguran que España será el ganador del Mundial 2026. @EASPORTSFC

La franquicia deportiva ejecutó su tradicional predicción matemática basada en las estadísticas de sus simuladores y el juego del Mundial y determinó que “La Roja” se consagrará campeona el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, logrando así su segunda estrella mundialista.

El anuncio no pasó desapercibido, ya que en los últimos cuatro mundiales disputados EA Sports acertó todos los ganadores del torneo: Sudáfrica 2010, España; Brasil 2014, Alemania; Rusia 2018, Francia; y Qatar 2022, Argentina.

Para este campeonato, que está a tres días de comenzar, el algoritmo procesó variables tácticas, los rendimientos recientes de las plantillas y el impacto de la nueva generación española liderada por figuras como Lamine Yamal.

Los datos respaldan a España no solo en el videojuego, sino también en el ámbito estadístico real; el superordenador de Opta Analyst sitúa a la selección europea como la máxima favorita con un 16.1% de probabilidades de ganar la copa, superando a Francia (13%) e Inglaterra (11.2%).

La selección de fútbol de España disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, posicionada como una de las grandes favoritas tras consagrarse campeona de la Eurocopa. En un hecho histórico, la nómina oficial de 26 jugadores fue presentada sin futbolistas pertenecientes a Real Madrid.

EA FC es un juego de la saga FIFA y mantiene lazos con las diferentes ligas de todo el mundo. En efecto, la interfaz del videojuego tiene a disposición de los usuarios a los jugadores más importantes de la actualidad de este deporte, así como también a las leyendas que marcaron un antes y un después dentro de las canchas.