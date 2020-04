Rafael Benitez, DT de Newcastle y Mauricio Pellegrino, técnico de Southampton, se abrazan antes del partido de Liga Premier en St. James Park; el 10 de marzo de 2018, en Inglaterra, el maestro le ganó al alumno 3-0 Fuente: AFP - Crédito: MARK RUNNACLES

Christian Leblebidjian 26 de abril de 2020

Mauricio Pellegrino dice que siempre deseó esta chance de ser DT de Vélez: "Creo en el destino, sabía que se iba dar. No sabía cuándo, pero sabía que se iba dar. Tengo mucho cariño por el club, por eso es un doble desafío, a nivel personal y profesional", describe el entrenador que llegó para reemplazar a Gabriel Heinze. El presidente, Sergio Rapisarda , comenta que el técnico de 48 años fue elegido por su "rol docente y su ADN velezano".

Pellegrino se formó en Vélez, ganó nueve títulos como futbolista , y le toca volver a Liniers después de más de 20 años. "Es otra sociedad, otra época. yo también soy otra persona y vuelvo a Vélez pero en otro rol, aunque está claro que quiero disfrutar de esta posibilidad", reconoció mientras fue presentado de manera virtual por el contexto conocido del coronavirus.

Fuente: AP

'Longaniza' vuelve a dirigir en el fútbol argentino luego de las experiencias que tuvo en Estudiantes e Independiente: " Vélez es un club de elite. Lo que yo siento por Vélez no lo va a cambiar nada. Pase lo que pase. Pero desde que decidí ser técnico aprendí que nosotros necesitamos competir para ganar o para que la gente se sienta identificada con el juego del equipo. El deporte tiene algo maravilloso, ya que juntos, unidos, podemos ser más que uno solo. Nunca me voy a desviar de los valores de Vélez y tengo la ilusión de que nos vaya bien". Y agregó: "Los equipos van cambiando, pero Vélez es un equipo que tiene la capacidad de ser competitivo, me gustaría continuar por este camino" .

¿Qué diferencias encuentra entre el fútbol argentino y el europeo? "A nivel del entorno e infraestructura, a nivel de presupuestos, en eso hay una gran diferencia porque cuando un equipo tiene más medios, tiene más posibilidad de tener más jugadores. Y a nivel de lo que es la necesidad de un DT, de cómo hacer más goles que el adversario -como no te hagan goles- es más o menos lo mismo. Pero soy argentino y me gusta nuestro fútbol", explicó en febrero de este año en declaraciones al sitio The Coaches Voice , y ahí mismo había deslizado: "volvería al fútbol argentino porque siento que hay muchísimas cosas por mejorar y se vive en un gran ambiente".

Mauricio Pellegrino levanta su nueva camiseta, la del Barcelona, con el DT Louis Van Gaal; firmó contrato con el club catalán el viernes 28 de agosto de 1998 Fuente: AP

Trabajó con Rafa Benítez , pero también se siente identificado con Louis Van Gaal: "Siempre traté de sacar lo mejor de las personas que me dirigieron, pero no sólo en lo que respecta a su trabajo en el campo, sino también en sus comportamientos, las cosas del día a día, los detalles, cómo manejaban diferentes situaciones, a nivel humano. De los entrenadores que más aplico cosas, en la práctica, son Benítez y Van Gaal. Dos técnicos que me gustaron mucho en su dinámica de trabajo. Aplico cosas de ellos en mis jugadores", contó. Resolvió largarse solo como técnico en mayo de 2012.

"Después del periplo que compartí con Rafa Benítez en Liverpool y con Inter, en Italia, empecé a sentir que tenía que hacer algo por mí mismo. Rafa me dio la posibilidad de dirigir jugadores profesionales, de dirigir entrenamientos, de conocer las dinámicas de las cosas, el ejercicio ensayo-error me dio confianza y dije: Estoy preparado para largarme ".

Pellegrino utiliza mucho la palabra "dinámica". "Desde el segundo o tercer asiento del banco de suplentes las cosas se ven más sencillas. Pero cuando vos tenés el peso de la responsabilidad sobre esas 25 cabezas, la mentalidad del equipo, la responsabilidad de sus actitudes, la disciplina. Y encima hay que sacar resultados, porque nosotros vivimos de los resultados, obvio que la responsabilidad es diferente".

Su vocación de entrenador nació de una necesidad: "Cuando yo me retiré, en 2006, dejé de jugar en Alavés (España) y empecé a trabajar en el pueblo donde vivía, en La Eliana, en la escuela con chicos de 13 y 14 años y ahí empecé a descubrir esto, a partir de ahí uno se empieza preguntar realmente qué quiero plasmar en el campo. Y al final uno termina haciendo en el campo lo que siente" , explicó Pellegrino, y también habló sobre la importancia de todos los entrenadores que tuvo más allá de la preferencia por Benítez y Van Gaal.

Fuente: Archivo

"Siempre admiré a los técnicos que tuve porque me ayudaron muchísimo a mejorar en varios aspectos, en mi carácter, en la disciplina, en el aprendizaje. Y uno de mis propósitos como entrenador es tratar de hacerles sentir a mis jugadores un poquito aunque sea de eso, de esa ayuda que yo tuve de los míos".

Su primera experiencia fue en Valencia , pero apenas estuvo siete meses: "Fue un gran aprendizaje. Ahí entendí que, al final, los entrenadores podemos controlar muchas cosas. Controlamos las disciplinas, controlamos los jugadores que podemos contratar , la táctica y las reglas con las cuales convivimos, la metodología, los ejercicios. Pero el resultado no lo controlamos . Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad para saber digerir esos momentos difíciles, que en la mayoría de los equipos son más los difíciles que los buenos o exitosos".

Estilo Pellegrino

¿Qué se vio de Pellegrino en Estudiantes e Independiente ? Buscó armar equipos más ordenados, con las líneas más juntas, tratando de generar ataques respaldados con triangulaciones por las bandas, con desdoblamiento por los costados, generando superioridad numérica con los laterales y los volantes externos. También superar la marca de los diez remates al arco por partido, presionar alto ante la pérdida del balón en ataque y que hasta los más habilidosos se sacrifiquen para defender hasta campo propio, pasando la línea de la pelota (Ezequiel Cerutti en el Pincha; Pisano en los Rojos).

Además, cambió los esquemas tácticos del 4-4-2 al 4-1-4-1 si el contexto lo indicaba; también utilizó el 4-2-3-1, donde en Independiente logró la transformación del mejor Martín Benítez, jugando como falso 10. No se ata a los sistemas. Si el partido le pide jugar con línea de 3 en el fondo, lo hace.

Fuente: Archivo

Se dio el gusto de dirigir en las mejores ligas. Pellegrino destaca al fútbol español y el inglés . En España, además de Valencia, estuvo en Alavés (2016-17) y Leganés (2018). En Inglaterra condujo a Southampton (2017-18). "Con Alavés competimos hasta el final, llegamos a la final de la Copa del Rey y perdimos con Barcelona. Contra esos equipos tenés que tener un día perfecto para poder sacarlo adelante, pero nos fue magnífico", desarrolla y agrega: "En Inglaterra las cosas fueron de más a menos".

En Leganés , en su primera temporada, logró mantener un año más al equipo en primera división alcanzando la mejor clasificación histórica del club, con un récord de puntos: 45 en 38 fechas . Hasta se llevó en octubre de 2019 el premio al mejor DT de La Liga de España en la temporada 2018-19: los Premios Ramón Cobo, con el visto bueno de la Junta Directiva del Comité de Entrenadores y de la propia Federación Española.

Uno de los partidos por los que más reconocimiento ganó Pellegrino había sido por el triunfo ante Barcelona por 2-1 . Y luego de empezar perdiendo. Pero el fútbol es tan vertiginoso que apenas un puñado de días después de recibir el premio, tras una derrota con Getafe 0-2, fue despedido.

Fuente: EFE

¿Cuál es la metodología de trabajo de Pellegrino? "Me muestro como la gente realmente me ve. Natural, cercano, exigente, metódico, esa es la línea que sigo con mis jugadores. Como entrenador creo mucho en los hábitos, en ir creando hábitos, desde el desayuno hasta la planificación de los jugadores que vienen a entrenar a nivel individual a la tarde. Creo mucho en las rutinas, en tratar de tener un ambiente de exigencia, pero al mismo tiempo sumar compañerismo, en tratar de ser cada día un poco mejores".

Sobre el grupo de jugadores que recibirá ahora en Vélez, Pellegrino analiza: "Es un plantel que me agrada, me gusta. Porque mezcla chicos que se formaron en las inferiores con otros jugadores también que aportan su experiencia y calidad, hay un mix".

"Cuando uno tiene algo que lo quiere mucho, lo quiere cuidar" , dice Pellegrino para graficar la responsabilidad que siente al ser designado entrenador de Vélez. A diferencia de la mayoría de los casos, esta vez le toca asumir en un equipo que venía haciendo las cosas bien con Gabriel Heinze. Será cuestión, entonces, de apretar las teclas justas para imprimirle su sello a partir de una base ya edificada.