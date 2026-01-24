Agenda de TV del domingo: Cerúndolo - Zverev, Boca en el Apertura, Arsenal - United y ligas europeas
Tenis, fútbol local y exterior, básquetbol y rugby conforman el menú deportivo de la jornada, disponible en las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 25 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 18 Boca Juniors vs. Riestra. TNT Sports
- 21 Tigre vs. Estudiantes (Río Cuarto). TNT Sports
- 21 Argentinos Juniors vs. Sarmiento. ESPN Premium
Premier League
- 11 Brentford vs. Nottingham Forest. Disney+
- 11 Crystal Palace vs. Chelsea. Disney+
- 11 Newcastle vs. Aston Villa. Disney+
- 13.30 Arsenal vs. Manchester United. ESPN y Disney+
Liga de España
- 10 Atlético de Madrid vs. Mallorca. ESPN y Disney+
- 12.15 Barcelona vs. Oviedo. DSports
Serie A
- 8.30 Sassuolo vs. Cremonese. ESPN 4 y Disney+
- 11 Atalanta vs. Parma. Disney+
- 11 Genoa vs. Bologna. Disney+
- 14 Juventus vs. Napoli. ESPN 2 y Disney+
- 16.30 Roma vs. Milan. ESPN 2 y Disney+
Ligue 1
- 11 Nantes vs. Nice. Disney+
- 13 Metz vs. Lyon. ESPN 3 y Disney+
Bundesliga
- 11.30 Borussia Moenchengladbach vs. Sttutgart. ESPN 2 y Disney+
Eredivisie
- 12.30 Feyenoord vs. Heracles Almelo. ESPN 4 y Disney+
TENIS
- 3 Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zeverev (Alemania)
- 21.30 Australian Open. Octavos de final. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del lunes) Australian Open. Octavos de final. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11 Boca Juniors vs. Quimsa. TyC Sports
Liga ACB
- 9 Gran Canaria vs. Valencia. Fox Sports
RUGBY
Top 14
- 17 Clermont vs. Stade Rochelais. ESPN 4 y Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del sábado. River, Racing, ligas europeas, octavos de final en Australia y buenos cruces en la NBA
TV y streaming del viernes. San Lorenzo e Independiente en el Apertura, las ligas de Europa y sigue el Australian Open
TV y streaming del jueves. El comienzo del torneo Apertura con cinco partidos, Cerúndolo y Etcheverry en Australia y Europa League
Más leídas de Fútbol
- 1
El fútbol argentino no sabe cómo cambiarles la ruta a los jóvenes que solo miran hacia Ezeiza
- 2
San Lorenzo perdió contra Lanús como local en el debut en el Torneo Apertura
- 3
Agenda de TV del sábado: River, Racing, ligas europeas, octavos de final en Australia y NBA
- 4
Las venas abiertas del tribunal de Disicplina de la AFA: todo lo que hay detrás del audio viral de su presidente