Agenda de TV del domingo: Cerúndolo - Zverev, Boca en el Apertura, Arsenal - United y ligas europeas

Tenis, fútbol local y exterior, básquetbol y rugby conforman el menú deportivo de la jornada, disponible en las pantallas

Después del 2-1 amistoso sobre Olimpia, llega la hora de la verdad para Boca: inaugurará oficialmente su temporada, en la Bombonera y contra Riestra, por el torneo Apertura.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 25 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 18 Boca Juniors vs. Riestra. TNT Sports
  • 21 Tigre vs. Estudiantes (Río Cuarto). TNT Sports
  • 21 Argentinos Juniors vs. Sarmiento. ESPN Premium

Premier League

  • 11 Brentford vs. Nottingham Forest. Disney+
  • 11 Crystal Palace vs. Chelsea. Disney+
  • 11 Newcastle vs. Aston Villa. Disney+
  • 13.30 Arsenal vs. Manchester United. ESPN y Disney+
Lisandro Martínez será parte de un encuentro que promete: Arsenal vs. Manchester United, por la Premier League.
Liga de España

  • 10 Atlético de Madrid vs. Mallorca. ESPN y Disney+
  • 12.15 Barcelona vs. Oviedo. DSports

Serie A

  • 8.30 Sassuolo vs. Cremonese. ESPN 4 y Disney+
  • 11 Atalanta vs. Parma. Disney+
  • 11 Genoa vs. Bologna. Disney+
  • 14 Juventus vs. Napoli. ESPN 2 y Disney+
  • 16.30 Roma vs. Milan. ESPN 2 y Disney+

Ligue 1

  • 11 Nantes vs. Nice. Disney+
  • 13 Metz vs. Lyon. ESPN 3 y Disney+

Bundesliga

  • 11.30 Borussia Moenchengladbach vs. Sttutgart. ESPN 2 y Disney+

Eredivisie

  • 12.30 Feyenoord vs. Heracles Almelo. ESPN 4 y Disney+

TENIS

  • 3 Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zeverev (Alemania)
  • 21.30 Australian Open. Octavos de final. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del lunes) Australian Open. Octavos de final. ESPN 2 y Disney+
En la madrugada del domingo en Argentina, Francisco Cerúndolo se cruzará con el alemán Alexander Zverev, 3º del ranking mundial, en el Abierto de Australia.
BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11 Boca Juniors vs. Quimsa. TyC Sports

Liga ACB

  • 9 Gran Canaria vs. Valencia. Fox Sports

RUGBY

Top 14

  • 17 Clermont vs. Stade Rochelais. ESPN 4 y Disney+
