Freitas, el delantero que costó 100.000 dólares y le saca ventaja a Salas (más de ocho millones)

Mientras los jugadores del plantel profesional repartían su puesta a punto entre San Martín de los Andes y Punta del Este, Joaquín Freitas formaba parte de la pretemporada de la reserva en el predio de Ezeiza. Aunque había dejado una imagen positiva en su debut contra Vélez en Liniers, el 16 de noviembre pasado, y unas semanas después firmó su primer contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, Marcelo Gallardo no lo tenía en sus planes iniciales para este año.

Sin embargo, las vueltas de la vida permitieron que el panorama cambiara radicalmente para el atacante nacido el 2 de diciembre de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque el técnico más ganador de la historia del club tuvo que convocarlo para el partido ante Argentinos, el 12 de febrero. Como consecuencia de la ausencia de Sebastián Driussi por un desgarro, Freitas integró el banco de suplentes y se sumó definitivamente a las prácticas del primer equipo. Más allá de no ingresar en La Paternal, tuvo su oportunidad apenas cinco días después en Villa Mercedes, provincia de San Luis, donde el Muñeco lo puso en lugar de Maximiliano Salas, a los 13 minutos del segundo tiempo. Allí el delantero generó el penal que Juan Fernando Quintero convirtió en el gol 1-0 para superar a Ciudad de Bolívar y acceder a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Freitas debutó en River el 16 de noviembre, ante Vélez en Liniers Marcos Brindicci - LA NACION

Desde aquella noche en el estadio Único La Pedrera, Freitas supo ganar terreno poco a poco. Nuevamente entró frente a Vélez en la caída que desembocó en la renuncia de Gallardo, cuya última presentación al mando de River tuvo como autor del 3-1 definitivo al joven atacante. Ocurrió el 26 de febrero, cuando fue titular por primera vez y retribuyó esa muestra de confianza mediante un derechazo que amplió la ventaja sobre Banfield luego de un pase de Tomás Galván en medio de una despedida que dejó muchos focos de atención por las opiniones divididas que había en el vestuario por la salida del DT. “Los sueños están para cumplirse y hoy cumplí uno. Uno sueña con esto desde chiquito. Nunca me imaginé jugar acá, en esta cancha. Lo ves tan lejos que parece imposible”, expresó el joven, tras el tanto, en diálogo con la web oficial de la institución.

Momentos destacados en River

Al siguiente encuentro, bajo la dirección técnica interina de Marcelo Escudero, el entrenador que lo promovió a la Reserva, Freitas ocupó otra vez un lugar entre los once iniciales en el 1-1 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza. Tres días después, con la asunción de Eduardo Coudet, el jugador de 19 años permaneció en la consideración, pero como relevo porque reemplazó a Driussi en el estreno del Chacho contra Huracán, el 12 de marzo.

La enumeración de fechas no es una cuestión meramente cronológica en esta historia, sino que sirve para comprender la evolución meteórica de Freitas, cuyo debut en el fútbol argentino fue con otra camiseta. Antes de incorporarse a la quinta división de River a principios de 2024 por recomendación de Javier Pinola, ayudante de campo de Martín Demichelis en ese entonces, el delantero tuvo su bautismo en la Primera B Metropolitana, el 29 de mayo de 2023, jugando para Acassuso. La cancha de Chacarita Juniors, donde el club de zona norte era local, albergó los inicios de Freitas, que ingresó a los 26 minutos de la segunda parte en la derrota por la mínima frente a Deportivo Armenio. Jugó cuatro veces más en esa temporada, pero lo que en verdad había llamado la atención era su capacidad goleadora en el año anterior, debido a que anotó 26 tantos, fue el máximo artillero del ascenso entre todas sus categorías formativas y obtuvo la citación a una selección Sub 20 conformada por juveniles de los clubes de diferentes divisionales.

¿Cómo llegó el dato de las cualidades de Freitas a Pinola? Lejos de realizar un scouting minucioso, más allá de que se evaluó el currículum del delantero, la ecuación fue sencilla. Uno de sus compañeros en la categoría 2006 era Luciano, hijo del ex marcador central, quien tomó nota del repertorio de Freitas e hizo la sugerencia para que arribara a las inferiores de la institución de Núñez después de siete años en el “Quemero”, beneficiario de una futura venta y retribuido con 100.000 dólares luego de que cumpliera 18 encuentros en la primera de River. Una apuesta que está siendo redituable, en comparación con los ocho millones de euros desembolsados por Maximiliano Salas.

La respuesta futbolística del juvenil en su temporada inicial fue con un gol para alcanzar el 1-1 final en el superclásico como visitante frente a Boca en la quinta, el 13 de julio de 2024. No sólo actuó para la quinta, sino que también fue promovido para algunos compromisos de la cuarta, totalizando cinco tantos entre ambas divisionales.

Freitas suma un gol y dos asistencias en 843 minutos, distribuidos en 19 partidos oficiales LUIS ROBAYO - AFP

Gracias a su facilidad para acoplarse al circuito ofensivo y la adaptación que tuvo en sus primeros meses luego de semejante salto, Freitas fue citado por Escudero para la Reserva, donde hizo su estreno el 11 de octubre de 2024, cuando River se impuso 2-1 como local sobre Deportivo Riestra. Poco a poco empezó a acumular rodaje en la categoría, pero la consolidación se dio en 2025. Nueve goles y seis asistencias fue el registro estadístico de ese año para el delantero, quien creció en las calles de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y es sobrino de Antonio Piergüidi, un ex mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los desempeños de Freitas despertaron el interés del cuerpo técnico de Gallardo. Tres días después de que el atacante marcara un doblete en la Reserva para una goleada 4-0 sobre Tigre, el Muñeco dispuso su debut en el mencionado 0-0 contra Vélez. Aquella vez usaba la casaca número 44, mientras que ahora luce la 35, vacante luego de que el brasileño Giorgio Costantini sufriera una rotura de ligamento.

Joaquín Freitas aguanta la pelota ante la marca de Ovando, de Rosario Central Manuel Cortina

Inteligente para moverse por todo el frente de ataque y asociarse a los mediocampistas, con la cuota indispensable de personalidad a la hora de sobreponerse a las exigencias que demanda River y apto en materia de condiciones técnicas, un requisito imprescindible en su puesto, Freitas es valorado por Coudet. También goza del respeto de los hinchas, quienes le ofrecen el respaldo necesario con aplausos cada vez que es anunciado por la voz del estadio en el Monumental.

Ahora, en vísperas de la final del Torneo Apertura contra Belgrano, el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, Freitas se perfila para ser el acompañante de Facundo Colidio en la delantera. Si bien es cierto que tan solo anotó un gol al cabo de 843 minutos distribuidos en 19 encuentros oficiales —apenas cinco de ellas como parte del once inicial—, aportó dos asistencias y, además de provocar el mencionado penal frente a Ciudad de Bolívar, fue víctima de la infracción que derivó en el gol del triunfo en la semifinal ante Rosario Central.