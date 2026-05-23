Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Independiente

Los 16vos de la Copa Argentina 2026 empezaron a desarrollarse e Independiente es uno de los grandes que ya dio un paso importante en el inicio de la instancia. Este viernes se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0, en un partido que resolvió de manera más sencilla de lo que amenazaba la previa y se metió en la próxima instancia, en la que jugará con Atlético Tucumán, que ya había hecho lo propio ante otro equipo de Primera División, Talleres de Córdoba.

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El Rojo de Avellaneda resolvió su partido con dos goles de tiro libre Santiago Montiel a los 5’ y de Maximiliano Gutiérrez a los 24′ y una notable actuación de su arquero Rodrigo Rey, sobre todo en la primera parte.

Independiente respira aliviado y avanza en el certamen que siempre le fue esquivo, la Copa Argentina Fotobaires

Pronto vendrá otros cruces interesantes de 16vos, como por ejemplo, Racing vs. Defensa y Justicia y Estudiantes vs. Rosario Central. En cuanto al resto de los equipos denominados “grandes”, Boca se enfrentará a Sarmiento de Junín, River jugará con Aldosivi y San Lorenzo se verá las caras con Deportivo Riestra. El campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia Rivadavia, irá contra Tigre.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se verán las caras en los 16vos de final de la Copa Argentina 2026 Marcelo Manera

Así se juegan los 16vos de final

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Sábado 6 de junio.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata

Banfield (6) 1 -1 (5) San Martín de Tucumán

Deportivo Morón 1-2 Midland

Racing vs. Defensa y Justicia - Domingo 31 de mayo .

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano - Sábado 30 de mayo.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro

Sarmiento de Junín vs. Boca - A definir

River vs. Aldosivi - A definir.

Independiente Rivadavia vs. Tigre - A definir.

Talleres 0-3 Atlético Tucumán

Unión 0-2 Independiente

Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan

Instituto vs. Lanús - Sábado 30 de mayo.

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central - Domingo 31 de mayo.

Barracas Central vs. Huracán - A definir.