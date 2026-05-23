Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Independiente

El certamen más federal del país tendrá algunos partidos más antes del parate de junio y varios equipos ya disputaron sus respectivos encuentros de 16vos
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Los 16vos de la Copa Argentina 2026 empezaron a desarrollarse e Independiente es uno de los grandes que ya dio un paso importante en el inicio de la instancia. Este viernes se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0, en un partido que resolvió de manera más sencilla de lo que amenazaba la previa y se metió en la próxima instancia, en la que jugará con Atlético Tucumán, que ya había hecho lo propio ante otro equipo de Primera División, Talleres de Córdoba.
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El Rojo de Avellaneda resolvió su partido con dos goles de tiro libre Santiago Montiel a los 5’ y de Maximiliano Gutiérrez a los 24′ y una notable actuación de su arquero Rodrigo Rey, sobre todo en la primera parte.
Pronto vendrá otros cruces interesantes de 16vos, como por ejemplo, Racing vs. Defensa y Justicia y Estudiantes vs. Rosario Central. En cuanto al resto de los equipos denominados “grandes”, Boca se enfrentará a Sarmiento de Junín, River jugará con Aldosivi y San Lorenzo se verá las caras con Deportivo Riestra. El campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia Rivadavia, irá contra Tigre.
Así se juegan los 16vos de final
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Sábado 6 de junio.
- Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata
- Banfield (6) 1 -1 (5) San Martín de Tucumán
- Deportivo Morón 1-2 Midland
- Racing vs. Defensa y Justicia - Domingo 31 de mayo .
- Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano - Sábado 30 de mayo.
- Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro
- Sarmiento de Junín vs. Boca - A definir
- River vs. Aldosivi - A definir.
- Independiente Rivadavia vs. Tigre - A definir.
- Talleres 0-3 Atlético Tucumán
- Unión 0-2 Independiente
- Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan
- Instituto vs. Lanús - Sábado 30 de mayo.
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central - Domingo 31 de mayo.
- Barracas Central vs. Huracán - A definir.
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