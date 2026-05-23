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Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Independiente

El certamen más federal del país tendrá algunos partidos más antes del parate de junio y varios equipos ya disputaron sus respectivos encuentros de 16vos

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Santiago Montiel abrió el camino de Independiente ante Unión y el Rojo se metió en octavos de final
Santiago Montiel abrió el camino de Independiente ante Unión y el Rojo se metió en octavos de final Fotobaires

Los 16vos de la Copa Argentina 2026 empezaron a desarrollarse e Independiente es uno de los grandes que ya dio un paso importante en el inicio de la instancia. Este viernes se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0, en un partido que resolvió de manera más sencilla de lo que amenazaba la previa y se metió en la próxima instancia, en la que jugará con Atlético Tucumán, que ya había hecho lo propio ante otro equipo de Primera División, Talleres de Córdoba.

Todos los detalles de este certamen, con los partidos jugador y por jugar, más datos y estadísticas, están disponibles en canchallena.com.

El Rojo de Avellaneda resolvió su partido con dos goles de tiro libre Santiago Montiel a los 5’ y de Maximiliano Gutiérrez a los 24′ y una notable actuación de su arquero Rodrigo Rey, sobre todo en la primera parte.

Independiente respira aliviado y avanza en el certamen que siempre le fue esquivo, la Copa Argentina
Independiente respira aliviado y avanza en el certamen que siempre le fue esquivo, la Copa Argentina Fotobaires

Pronto vendrá otros cruces interesantes de 16vos, como por ejemplo, Racing vs. Defensa y Justicia y Estudiantes vs. Rosario Central. En cuanto al resto de los equipos denominados “grandes”, Boca se enfrentará a Sarmiento de Junín, River jugará con Aldosivi y San Lorenzo se verá las caras con Deportivo Riestra. El campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia Rivadavia, irá contra Tigre.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se verán las caras en los 16vos de final de la Copa Argentina 2026
Rosario Central y Estudiantes de La Plata se verán las caras en los 16vos de final de la Copa Argentina 2026Marcelo Manera

Así se juegan los 16vos de final

  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Sábado 6 de junio.
  • Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata
  • Banfield (6) 1 -1 (5) San Martín de Tucumán
  • Deportivo Morón 1-2 Midland
  • Racing vs. Defensa y Justicia - Domingo 31 de mayo .
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano - Sábado 30 de mayo.
  • Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro
  • Sarmiento de Junín vs. Boca - A definir
  • River vs. Aldosivi - A definir.
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre - A definir.
  • Talleres 0-3 Atlético Tucumán
  • Unión 0-2 Independiente
  • Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan
  • Instituto vs. Lanús - Sábado 30 de mayo.
  • Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central - Domingo 31 de mayo.
  • Barracas Central vs. Huracán - A definir.
Así está el cuadro de 16vos de la Copa Argentina, con algunos equipos que ya jugaron sus respectivos encuentros
Así está el cuadro de 16vos de la Copa Argentina, con algunos equipos que ya jugaron sus respectivos encuentros
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