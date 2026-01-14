LA NACION

Agenda de TV del miércoles: Boca - Millonarios, San Lorenzo, Chelsea - Arsenal y más fútbol europeo

La Copa Miguel Russo en la Bombonera, amistosos en Sudamérica, acción oficial en el Viejo Continente y más en el menú deportivo

Leandro Paredes es el capitán de Boca, que jugará su primer amistoso del año, en la Bombonera y frente a Millonarios, de Bogotá.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 14 de enero de 2026.

FÚTBOL

Copa Miguel Ángel Russo

  • 19 Boca Juniors vs. Millonarios (Colombia). Disney+

Serie Río de la Plata

  • 18.15 Unión vs. Alianza Lima (Perú). ESPN Premium y Disney+
  • 21 San Lorenzo de Almagro vs. Cúcuta Deportivo (Colombia). ESPN Premium y Disney+
Alexis Cuello, el delantero al que quiere más de un club, es figura en San Lorenzo, que debutará en 2026, por la Serie Río de La Plata y contra Cúcuta.
Copa Carabao

  • 17 Chelsea vs. Arsenal. Semifinal, partido de ida. ESPN y Disney+

Copa del Rey

  • 17 Albacete vs. Real Madrid, octavo de final. Canal 116 (Flow)
  • 17 Betis vs. Elche, octavo de final. Canal 117 (Flow)
Luego de la derrota en la final por la Supercopa de España y tras la salida de Xabi Alonso, Real Madrid afrontará un octavo de final por la Copa del Rey, ante Albacete.
Serie A

  • 14.30 Napoli vs. Parma. ESPN y Disney+
  • 16.30 Inter vs. Lecce. Disney+

Bundesliga

  • 14.30 Wolfsburg vs. St. Pauli. Disney+
  • 16.30 Hoffenheim vs. Borussia Moenchengladbach. ESPN 2 y Disney+
  • 16.30 Köln vs. Bayern München. Disney+
  • 16.30 Leipzig vs. Freiburg. Disney+

BÁSQUETBOL

Champions League Americas

  • 18.40 Franca (Brasil) vs. Universidad de Concepción (Chile). DSports 2
  • 22.10 Boca Juniors vs. Minas (Brasil). DSports 2
Conquistada la Liga Nacional, Boca va por la de América; se cruzará con Minas, de Brasil.
NBA

  • 21 Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers. ESPN 2 y Disney+
  • 23.30 Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks. ESPN 2 y Disney+

Euroliga

  • 15.30 Partizan vs. Olympiacos. DSports 2
