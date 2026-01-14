Agenda de TV del miércoles: Boca - Millonarios, San Lorenzo, Chelsea - Arsenal y más fútbol europeo
La Copa Miguel Russo en la Bombonera, amistosos en Sudamérica, acción oficial en el Viejo Continente y más en el menú deportivo
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 14 de enero de 2026.
FÚTBOL
Copa Miguel Ángel Russo
- 19 Boca Juniors vs. Millonarios (Colombia). Disney+
Serie Río de la Plata
- 18.15 Unión vs. Alianza Lima (Perú). ESPN Premium y Disney+
- 21 San Lorenzo de Almagro vs. Cúcuta Deportivo (Colombia). ESPN Premium y Disney+
Copa Carabao
- 17 Chelsea vs. Arsenal. Semifinal, partido de ida. ESPN y Disney+
Copa del Rey
- 17 Albacete vs. Real Madrid, octavo de final. Canal 116 (Flow)
- 17 Betis vs. Elche, octavo de final. Canal 117 (Flow)
Serie A
- 14.30 Napoli vs. Parma. ESPN y Disney+
- 16.30 Inter vs. Lecce. Disney+
Bundesliga
- 14.30 Wolfsburg vs. St. Pauli. Disney+
- 16.30 Hoffenheim vs. Borussia Moenchengladbach. ESPN 2 y Disney+
- 16.30 Köln vs. Bayern München. Disney+
- 16.30 Leipzig vs. Freiburg. Disney+
BÁSQUETBOL
Champions League Americas
- 18.40 Franca (Brasil) vs. Universidad de Concepción (Chile). DSports 2
- 22.10 Boca Juniors vs. Minas (Brasil). DSports 2
NBA
- 21 Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers. ESPN 2 y Disney+
- 23.30 Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks. ESPN 2 y Disney+
Euroliga
- 15.30 Partizan vs. Olympiacos. DSports 2
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del martes. Manchester City en la Carabao Cup, Atlético Madrid en la Copa del Rey y la Serie Río de la Plata
TV y streaming del lunes. Liverpool en la FA Cup, y acción en la Serie A y la Liga de España
TV y streaming del domingo. El debut de River en el verano, Real Madrid vs. Barcelona, Copa FA y liga de Italia
Más leídas de Fútbol
- 1
Boca Juniors vs. Millonarios, por un amistoso de verano: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
En qué canal pasan Independiente vs. Everton por el torneo de verano 2026
- 3
Arbeloa, nuevo técnico de Real Madrid: respaldo a Vinicius para que “baile” y los “chicos dispuestos a todo”
- 4
Independiente derrotó a Peñarol de Montevideo y Malcorra anotó su primer tanto tras una gran jugada colectiva